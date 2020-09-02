在中美貿易戰等國際因素影響下，陸資近來備受我政府圍堵及清理，因而兩岸經貿領域蒙上更濃重陰霾。其實，近10年來陸資在台境遇即一直不順遂，原因除我前後任政府都對其有戒心之外，也因部分陸資曾大剌剌展現「狼性」或「掠奪性」，讓台方工商界乃至整個社會都心驚驚。為兩岸經貿長久穩健發展計，陸資與台灣社會須重新相互調適；其中，已在台立足之陸資理應先採取積極作為，扭轉本地社會觀感，譬如，盡其所能地多聘台籍員工並提高薪資等。

我政府新近的圍堵、清理陸資行動，背景是中美貿易戰局面上，美方全面封鎖陸資高科技企業涉美業務；以及中共在香港實行國安法，引起美方對香港實行經貿制裁，亦讓借道香港的陸資在西方頗有碰壁風險。近年陸資活躍全球之勢，已暫告一段落。

作為美國的政經盟友，我方政府管理陸資尺度與美國同步收緊。最大的動作，是經濟部日前宣布，將修訂「大陸地區人民來台投資許可辦法」及「兩岸人民關係條例」，決大幅緊縮陸資認定標準，將那些經由第三地稀釋股權，以借用外資名義的陸資通通抓出來，按陸資規定嚴審，也就是採取「陸資具實質控制力與否」為認定標準；其次，上述法令將加重國安考量，更加嚴格管制具大陸黨政軍背景的投資者，因而如「央企」關聯企業等，此後皆難以入台投資。

然而，在相關法令尚未完成修訂程序情況下，經濟部日前已依據新的對待陸資政策考量，判定電商平台「淘寶台灣」為假外資、真陸資，並予以裁罰及要求限期撤資或改正。另外，經濟部並預告，將取締大陸影音串流平台（如愛奇藝）在台經銷代理商。如此明確劍指陸資業者，不啻新一波「整肅陸資」行動的發端，未來勢必還會有其他陸資業者陸續「中鏢」。

微妙的是，台灣社會對於上述的陸資遭遇，反應相對平淡；論者大都從宏觀角度著眼，僅認為過度壓制陸資不利兩岸經貿發展，及有害台商在陸經營，而少有人從微觀思路來為陸資業者講話，即不認為哪些陸資業者是台灣所不可或缺的；這顯示陸資業者在台灣，實相當缺乏社會基礎或「民意支持」。

究竟孰令致之？其一應是一向對陸資特別有戒心的我方政府；即便是於2009年正式全面開放陸資入台的馬政府，亦對陸資設下比其管理外資更嚴格的諸多規範，更遑論蔡政府之防堵陸資又甚於馬政府。這種情況，早已導致台灣社會人士普遍帶著有色眼光看陸資，總質疑「陸資不遠千里而來，必有利於吾人乎」？而讓陸資企業不易在台正常發展。

其次，該回想到數年前首批來台投石問路的陸資；當時其中有些大金主無顧忌地展現了狼性和掠奪性，讓台灣社會難以適應。譬如，有陸資房地產大亨放話「在台可以買下一整條街」；還有陸資電子巨擘要一口氣併購幾家台資電子公司等。這種財大氣粗的言行，給台灣社會帶來不小的壓力。

而近年美國川普政府之不斷指責陸企偷取技術，乃至大陸本身之時常發生企業主「被退休」等非常態事件，則使台灣社會對陸資本質越來越感撲朔迷離，難怪蔡政府近來可以「盡情」嚴管陸資，而沒有受到社會制約。

嚴格說來，當前陸資在台如此被壓制及忽略，實甚不利於兩岸經貿穩定運作，恐會殃及台資在陸經營，及損害台灣對大陸出口貿易優勢，亦可能導致兩岸官方敵意升高、衝擊台灣社會安定。

因此，陸資與台灣社會雙方，都有必要致力於重新相互調適。其中，已在台立足之陸資企業（截至目前我方已核准1,400多家陸資入台），不妨先積極展現其對台灣的正面價值，以提升在台形象。如能擴大提供台灣民間就業機會並從優敘薪、引進大陸專利技術及藉此與台方合作研發、協助台企站穩大陸內銷市場、與台企攜手共拓新南向市場等，這些作為，都值得大力宣傳，且不難取得台灣社會認同。

至於台灣社會方面，則可由海基會帶頭引導出「善待合法陸資」風氣。海基會目前已有服務在台陸配及陸生，實可進一步將陸企納為服務對象。換言之，中規中矩的在台陸資企業，經營上若遇到困難，理應能獲得海基會協助解決。果能如此，海基會將顯著擴大業務格局，甚至更有機會恢復與大陸海協會交流對話；海基會即應作相關規畫並儘早落實。