8月以來，解放軍已經舉行超過10次軍演，美軍機艦也「常伴左右」，甚至大陸出動了「航母殺手」東風系飛彈，射向南海。

台海情勢風雲詭譎，台灣藍綠也為此爭執不休，馬英九引用國防部智庫報告的一句「首戰即終戰」說，更被綠營群起圍剿。這背後反映台灣面對中共的武嚇，出現「交往派」與「紙老虎派」兩種聲音，各有一套邏輯，卻毫無交集，「同溫層」越積越厚，對立越來越嚴重。

對馬英九、蘇起等藍營前官員或學者而言，中美軍事實力差距正在不斷縮小，大陸若對台動武，美國恐怕「心有餘而力不足」，台灣要想辦法避戰，設法維繫兩岸和平，民進黨卻把兩岸帶向戰爭邊緣，台灣應該做的是趨吉避凶，不要選邊戰，一面倒向美國。

對蔡英文、吳釗燮等綠營官員而言，台海危機的本質，在於中共霸權擴張，想要改變現狀侵略台灣，委屈無法求全。馬英九、蘇起等人的邏輯是「失敗主義」，是「交往派」，民進黨認為中美對抗對台灣有利，中美軍事實力差距仍是美國占優勢，大陸的軍演武嚇只是「紙老虎」。

然而世事多變，大陸的發展，很多事誰也沒料到，1990年代初期，剛歷經六四事件以及「蘇東波」，很多人都認定大陸也會四分五裂解體，李登輝當時就是「解體論」的信奉者之一，想不到大陸反而更加改革開放，創造了經濟成就。

大陸會不會出兵攻台？美國會不會出手相援？「紙老虎」或「交往派」的論戰，兩岸不真的打一仗，是無法檢驗的。然而，這不只是學術上的討論，更是關乎千萬人身家性命的嚴肅課題，在中美新冷戰的新結構下，所有台灣人都參與了這場未知的豪賭。