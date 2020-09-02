深圳迎來經濟改革開放40周年，用「經濟奇蹟」形容這個當年小漁村的變化，絲毫不為過。深圳是大陸首批開放經濟特區中最成功的一個，不只經濟總量、居住人口、產業規模飛快增長，城市發展也遠比同期的珠海、汕頭和廈門，來得更為快速且成功。

根據中國國家統計局統計，深圳1979年GDP總量不過1.96億人民幣，連四線城市都排不上，2019年深圳GDP達2.69兆人民幣，是40年前的1.4萬倍，僅次於上海及北京，成為經濟總量第三大城市。

為何深圳可以從一個偏僻荒涼的小漁村，發展成為最火紅的一線城市？除了享有經濟特區的稅賦與土地優惠外，產業不斷配合外部環境變化迅速升級轉型，並汰換劣勢項目，或許是更關鍵之所在。

改革開放初期，深圳產業結構主要是以「三來一補」的傳統加工製造為主，強調勞力密集，賺的是低毛利的代工組裝錢。隨著資通訊時代的到來，相關的電子產品與零組件生產，愈來愈強調製造技術的加值與服務，深圳陸續推出多次「騰籠換鳥」政策以加快產業升級轉型步調。之後，又能隨著金融科技、互聯網及5G世代的興起，培育出包括華為、騰訊、中興、比亞迪及大疆等在內的新興科技企業，讓深圳一舉成為創新之都。2019年深圳電子信息、生物醫藥及新能源與新材料等高新技術產業，產值達2.63兆人民幣，幾乎是深圳GDP的全部組成，顯見深圳產業創新轉型相當成功。

值得注意的是，從「加工」到「製造」再到「創造」的升級轉型過程中，淘汰粗放型產業，並非完全出於政府的政策因素，很大一部分來自於市場力量。也就是說，不同於北京或上海等地區由政府或國企主導產業發展，深圳的產業升級轉型更像是由華為及騰訊等民營企業所驅動。深圳高達96.3%企業為民營，深圳A股上市企業中，民營企業超過200家，比重將近2/3，遠大於北京及上海A股上市的民營企業比重，民營經濟才是深圳經濟活力所在。

另一方面，在為數眾多的民營企業中，中小企業扮演的支柱角色不容忽視。深圳市中小企業服務局的數據顯示，2019年中小企業203.4萬家，占企業總數99.6%。標示著創新轉型的國家級高新技術企業（約1.4萬家），中小企業占比更是遠超過8成。對整體GDP的貢獻，則將近一半（約48%）。

華為、騰訊、大疆等知名科技巨頭，能夠從中小企業快速成長為大型跨國企業，憑藉的就是深圳提供的大量市場養分及相對開放的籌資環境。這些數字都在在突顯出，中小企業所代表的民營經濟力量，才是拉動深圳經濟快速發展的推手。

深圳經濟奇蹟背後，不只是經濟改革開放與產業升級轉型的政策力量，更是民營經濟與市場主導精神的運作。面對中美貿易衝突日漸加劇，應為北京當局帶來啟發。經濟或產業發展不能只單靠國家力量的支持或補貼，而更需要凱因斯那隻看不見的手因勢利導。要讓市場力量運作得更順暢，就需要營造更開放的經濟環境。

最近為反制美國的進一步制裁，大陸內部一直有聲音，認為應該全面升高對美姿態，不能讓美方藉由貿易協議談判予取予求。清華大學知名教授李稻葵日前就建議，北京或許可以考慮放棄美國及歐洲市場，全心專注發展大陸內需及一帶一路市場。其所持理由為，憑藉這兩個地區的龐大人口與未來需求，就足以支撐並養活中國企業。

這樣的思維固然政治正確，對經濟發展而言卻極其危險，恐怕會帶來難以估計的傷害。不管是對大陸或全球經濟來說，都是如此。原因很簡單，過去的歷史經驗已經證明，全球貿易與經濟，基本上是蛋生雞與雞生蛋的關係，任何封閉、小圈圈式的經貿模式，雖會提升區內貿易行為，卻可能阻礙全球經貿的發展。更何況，以中美分居全球一、二的貿易規模，兩極化的發展，只會削弱全球化帶來的好處。

深圳改革開放的成功，是中華民族復興的始點，而非結束，仍有一段很長的路要走，深圳所創造的經濟奇蹟，足為全中國借鏡，更開放的市場，才是對抗美國最有效策略。