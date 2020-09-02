美國在台協會（AIT）與美國國務院亞太助卿史達偉，隔海重提1982年《八一七公報》簽定前，雷根總統的《對台六項保證備忘錄》。早在2016年5月，美國已將雷根的「六項保證」訴諸書面文字，並經國會通過成為一項不具法律效力的提案。正值美軍機侵入共軍演習禁航區、中共從青海、浙江發射導彈直擊南海演習區，中美軍事衝突加劇，蔡英文擔憂擦槍走火之際，美國舊調重提六項保證，目的何在？

一說是重談一中原則，安撫中共，一說是答謝台灣開放進口美豬美牛，兼就軍售問題回應北京的不滿和台北的疑慮。然而，雷根的六項保證早已分別通知兩岸領導人，兩岸外交決策者豈有不知之理？外交本就是模糊的藝術，公報、協議、甚至備忘綠的實質效力，植基於當事國的軟硬實力。況且，備忘錄的效力遠遜公報與協議，美國選在此時此刻，重刊美中台三方知之甚詳的密件，口惠而實不至也，台灣何須欣喜？

雷根的對台六項保證包括：一、並未同意設定終止對台軍售的日期。二、未同意就對台軍售前徵詢中華人民共和國的意見。三、不會在台灣與北京之間擔任斡旋角色。四、未同意修訂《台灣關係法》。五、未改變關於台灣主權的立場。六、不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判。這六項保證實為《上海公報》、《建交公報》與《八一七公報》對「一中原則」以及兩岸關係的補充說明，不宜單獨詮釋。

關於一中原則，《上海公報》中，美國認知到（acknowledge），台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。到了《建交公報》，美國承認（recognize）中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。等到《八一七公報》時，美國除了首次強調將逐步減少對台軍售之外，還表示，無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策。美國的一中原則，至此底定。因此，無論六項保證中，美國政府「並未改變對於台灣主權的立場」，還是「並未同意對於台灣主權採取任何立場」，美國的一中原則，無可爭辯。台灣要想推翻美國的一中原則，只能寄望美中斷交的奇蹟，至於台灣要想建立一個新而獨立的國家，也得先寄望美國毀約，「改變對台灣主權的立場」。

綜觀三公報和六項保證，長期以來美國對華政策的最高指導原則便是：「不統、不獨、不武」、「維持現狀」。試看六項保證中的第3項與第6項。

第3項「不會在台灣與北京之間擔任斡旋角色」。保證出爐當時，美國不信中共有能力武統台灣，也不認為戰爭會成為兩岸問題的選項。因此這項保證意味著，即使兩岸主動要求彼此和談，美也不介入。和談既是和平統一的必經之路，美國不擔任調人、不介入和談，豈不是消極反對兩岸和平統一了？那麼，萬一兩岸爆發戰爭，美國會不會擔任調人呢？六項保證未提，但換位思考，兩岸果真爆發戰爭，「首戰即終戰」，必然是中共戰略首選，避免美國反悔藉詞斡旋，以致夜長夢多，統一大業橫生枝節。

第6項「不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判」，很是關鍵。意思是，除非台灣自己願意談判，中華人民共和國提出的任何談判建議，美國一概不會從中促成。因為，美國很清楚，一旦兩岸和談，且談判結果有利於兩岸的統一時，美國苦心經營的第一島鏈防禦線形同出現破口，大不利於美國在亞太地區的整體略利益。換言之，台美斷交時蔣經國「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，正中美國人的下懷。也正因為如此，馬英九「不統、不獨、不武」的兩岸政策，剛開始，是符合美國的整體戰略目標和利益的；等到兩岸簽署了23項協議，關係越形融洽時，美國驚覺，和平而趨近統合的兩岸，勢將動搖美國全球霸主的地位，對中對台政策因而來了個180 度的向後轉，重啟「新冷戰」。

撫今思昔，三公報六項保證掐住了兩岸關係的脖子，好不得、壞不得，不能統、不能獨，未嘗不是獨立自主的主權國家的悲哀！

（作者為資深媒體人）