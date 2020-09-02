國民黨自今年敗選之後，改革蔚為共識，成為江啟臣斬獲7成得票率當選黨魁的重要原因。國民黨中央即將在本周末的全代會推出「八大革新」，包含組織再造、青年參政、財務穩健、兩岸論述等面向。其中，最為各界所關注的自然就是被視為藍營大敗主因之一的兩岸部分。

國民黨這次提出的八點兩岸主張，綜觀來看，最主要的核心其實就在於「中華民國」4個字。更進一步來說，藍營的兩岸新論述，就是闡述中華民國的價值，以及如何捍衛中華民國這兩個重要問題。

而國民黨之所以要進行改革的原因，主要可以分為兩個面向，其一，自然是在嚴峻的國際挑戰下扮演守護中華民國的基石；其次，則是在於爭取社會多數認同，避免成為永久在野黨，透過有效競爭，改善台灣政黨政治，提升國家治理效能。然而過去一段時間裡，藍營內部始終有異議者認為國民黨的改革是在走小綠路線。

不過很清楚的是，江這次改革的要旨走的是正藍路線，藉由重新擦亮國民黨的中華民國派招牌形象，站穩中間路線，進而與蔡英文的台派作抗衡，避免被「中華民國台灣」窄化光譜和選民基礎，絕非小綠路線。外界小綠錯覺可能來自兩個原因：其一，受到中共的「華獨」論述影響；其二，民進黨論述在2019年往「中華民國」靠有關。

就「華獨」來說，中華民國自1912年以來就是主權獨立國家，國民黨作為開國政黨，本就不可能放棄這項堅持。而最對「華獨」感冒的則必然是中共，因為從其官方歷史詮釋來看，中華民國亡於1949年，因此才會將堅持中華民國主權獨立視作小綠路線；至於「華統」，在八點主張開宗明義就講述憲法與兩岸關連時，其實便已無區分必要。兩者簡而言之，就是中華民國派。國民黨支持者必須認清未來是中華民國派與台派的競爭，而不能繼續陷在華統與華獨之爭，互批紅統與小綠，導致藍營繼續分裂，綠營繼續壯大。

改革不可能一帆風順，但國民黨目前的方向正在轉好。對比美麗島電子報3月與8月的民調，國民黨好感度增加8.1%、泛藍支持率也增加4.6%。如果以藍營的聲勢作為改革指標，江確實已有初步成果。

至於日前TVBS民調顯示江在國內主要政治人物聲望居末，僅29%，則與國民黨主席的職位有關。因為「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研中心在6月進行的民調，雖然總體趨勢與TVBS相近，滿意度只有29.2%。但從交叉分析來看，國民黨支持者滿意度竟達52.8%，而總體滿意度低落，則是民進黨支持者滿意度僅25.8%，以及中間選民37.9%答不知道的緣故。作為藍營黨魁，綠營不滿其實是種肯定。而中間選民也不可能關心黨內事務。

總的來說，國民黨這次改革關鍵在於是否能團結中華民國派，因此意識形態光譜必須盡可能寬廣，決不能自甘窄化，將選民雙手奉送給綠營。內鬥分裂，只會讓民進黨樂不攏嘴。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）