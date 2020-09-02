國民黨中常會通過所謂的「江八點」，未來江啟臣主席在全代會中，將不以決議文或宣言，也不涉修改黨章，而採以「報告案」方式作為江主席任內對於兩岸關係的新論述。

「江八點」的核心，是指延續「九二共識、一中各表」的表述，以《中華民國憲法》為根基的「九二共識」來延續兩岸互動，堅決反對台獨與一國兩制，「呼籲大陸放棄對台用武」，並盡早完成「兩岸協議監督條例」立法，持續推動服貿、貨貿協議。

這樣的兩岸論述，存在著幾個核心的問題：第一、所謂「共識」，是兩岸均表同意才算是共識。1992年的「九二共識」有三個重要內涵，其中有兩個有共識，一個沒有共識。或者說，兩個是「強共識」，一個是以兩個「強共識」為前提條件的「弱共識」。兩個「強共識」分別為「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」。一個沒有共識，或必須有前提條件的「弱共識」即為「一中各表」。台北當時主張就「一中」的內涵各自表述，即台北可以把一中表述成中華民國，可是北京卻認為1992年討論的是兩岸事務性問題，因此，不必要就一中的內涵尋求共識，只要堅持一中即可。

第二、國民黨當然可以、也應該要主張中華民國憲法是兩岸互動的基礎，但就事論事，「中華民國憲法」或「一中各表」不是當時「九二共識」的內涵，最多也只能算是個必須有前提的「弱共識」。簡單來說，如果不提「堅持一個中國原則」及「謀求國家統一」，而是替換為「中華民國憲法」，那已非當時九二共識的內涵，且北京也不會接受。國民黨等於換個說法，迴避一中，拒絕再接受1992年的「九二共識」了。

國民黨內部存在著三種不同的兩岸論述。第一種以馬英九、吳敦義為代表的「九二共識、一中各表」，即視「九二共識」為「一中各表」。第二種以朱立倫、江啟臣為代表的「修正／不談／少談九二共識」。第三種以洪秀柱、張亞中為代表的「深化九二共識，簽署和平協議，結束兩岸敵對狀態」。「江八點」基本上相互妥協性了第一種及第二種論述，以「中華民國憲法為基礎的九二共識」表述，但因為沒有了當時兩岸的「強共識」，如此的「九二共識」論述其實已是名存實亡。

兩岸目前仍處於政治敵對狀態，民進黨更是全方位的升高兩岸敵意。國民黨在台灣的強項與優勢原在於可以解決兩岸政治敵對難題，為兩岸創造和平的環境。但是以目前國民黨江啟臣的兩岸新論述，不可能化解兩岸的政治敵意，反而與民進黨蔡英文的「中華民國台灣」論述已無實質差別。

中華民國憲法是中華民國安身立命的基礎，當然要堅持，但應將其做為進取性的立基，而非防禦性或打混仗的工具，更要避免用其做為分離主義、兩岸一邊一國的政治藉口。

國民黨的兩岸新論述，沒有提出任何建設性與進取性的方案，仍舊是喃喃自語、形式蒙混。名存實亡的九二共識，將使得國民黨在兩岸關係失去其話語權，所謂「呼籲大陸放棄對台用武」已成空話，召喚服貿／貨貿協議也形同虛話。名存實亡的九二共識已質變，對內不僅與民進黨無法區別，特別是當民進黨也高舉「中華民國台灣」這個招牌後，國民黨的兩岸論述不只是蒼白，更是淪為助長民進黨強化其分離主義論述的柴火而已。

（作者為孫文學校總校長）