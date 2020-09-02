號稱館長的網紅名嘴陳之漢8月28日遭人開槍後，政治人物居然也跟著荒誕起舞，又一次教壞全台囝仔大小。時代力量前主席黃國昌自願擔任義務律師，新北市長侯友宜去醫院探望，台北市長柯文哲也跑去湊熱鬧。唉！不知今晚又有哪個搖擺人物會去自我糟蹋！

政治人物的一言一行是民眾的榜樣，去探望誰，特別是爭議性人物，當然不能隨便、隨興。網紅是職業，可以；名嘴是功力，也可以；但是，滿嘴三字經、五字經，議論情緒大於理智，感性多半是假兄弟之名的濫情。抱歉，那怕今後有再多選票的考量，現在就是不能莫名其妙地去。

台灣政治人物裡面，傳統基金會董事長黃石城是敢對暗勢力或黑勢力不妥協的典範。他剛當彰化縣長時，議長建議他上任前要一個一個去拜訪議員，他就是不肯去看有黑道背景的議員。這些議員威脅說要砍施政預算，他說：「我去看你們，不等於向小朋友表明，不用讀書，長大當流氓，縣長都會去看他。至於，砍預算，沒關係，這等於叫公務員領薪水不用做事，我會請縣民去找你們。」

有次，有些縣議員們為了包中小學工程和採購，強烈要求中小學校長到議會接受質詢。他說：「你們沒念好書的要去問書念得好的校長們，這不好，問我和教育局長就好了！」黃石城是無黨籍，但這種權力無私的正氣，讓他的施政滿意度全台第一，競選連任時，國民黨和民進黨都自動讓位，放棄推薦人選。

好吧！被開槍真的是涉及社會治安的公共議題，作為政治人物，特別是地方首長是得去探訪一下實情，這沒錯，可嘆的是，政治人物去的主從關係沒搞清楚，幹嘛去探訪，也說不明白，講不清楚，各個站在館長旁邊，活像個他的侍衛，對於館長趁機放話，居然也失去了平常在議會或公眾場合口才便給的神氣，怎麼這般拿官威去長信口開河的網紅的志氣。何等價值錯亂的年代！

政治人物們，請好好珍惜你們的官箴名器，不要天天都在算計選舉，好好做事，堅持社會主流價值，票自然就會來的，別再搖搖擺擺，討好一些人，尤其是對社會價值有負面影響的人！

（作者為國家公益發展協進會理事長）