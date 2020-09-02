以前，內閣有幾個部會，基本上是專業主導，常和內閣主旋律唱反調，環保署是一個，衛生署是一個。主管業務不但專業又與消費者切身權益息息相關，也經常以專業壓倒了政治。但到了民進黨一黨專政的時代，環保署竟然可以為了開發與經濟發展喊話，而衛生福利部可以幫瘦肉精背書保證健康無慮，更可以高談闊論開放瘦肉精對台灣國際地位多重要，甚至聲稱願意帶頭吃三個月美豬美牛。只是，搞醫藥健康的跑去關心外交，專業何在？又置人民權益與健康保障於何地？

如果瘦肉精不是好東西，政府就應該禁止含有瘦肉精的產品進口，這個道理很簡單。為何要把人民的健康當籌碼，交換虛無飄渺的「國際地位」？如果瘦肉精沒問題，為何教育部要「一國兩制」，學童不能吃瘦肉精豬肉，其他開放照常？要消費者自己去選擇？自己保護自己？那我們要這個政府幹嘛？

所以侯友宜問得好，時空環境沒有不同，唯一不同就是民進黨執政了，所以美豬進口從「總統下台」，變成了「交換國際地位」；也從「打死也要擋」，變成了「健康無慮」。請問：若進口的美豬牛安全，為何不公布專家評估報告及流向追蹤等配套，以釐清民間疑慮？

追根究柢，民進黨政府無預警宣布放寬美豬美牛進口最嚴重的問題，就是毫無民主政治所需配套與公開討論，一切政府黑箱作業，一黨獨大者說了算！一個攸關民眾健康與食安的決策這樣粗暴為之，比黑箱還黑箱，一意孤行，也難怪網路除了網軍和業配，庶民一片罵聲，批民進黨政府才真是無視台灣民族發展，拿人民食安當籌碼！

當初立法院審理《服貿協議》，國民黨委員還是在國會審理法案的過程中，被質疑沒有充分討論，就被喊成是黑箱，接著太陽花就占領立法院了。但開放瘦肉精美豬這麼重要的事，民進黨政府竟然未與民間及相關產業溝通，又不送立法院討論，突襲整個台灣社會，要全民吞下去。衛福部、農委會，以及民進黨的地方諸侯和立委還要幫忙擦脂抹粉，這還算是民主國家嗎？

除對美日卑躬屈膝，像個附庸國而毫無國家尊嚴外，究竟我們養豬產業調整策略在哪裏？競爭力在哪？所換得的FTA好處在哪裏？又如何確定得到美國讓利？未來會不會有更多美方利益團體（包括：醫藥等）比照辦理施壓要求我方讓步？今天開放美豬牛，下一步是否又要開放日本福島食品？核食是否也會成為陳時中口中的政治籌碼呢？

這一切的一切，就是因為民進黨掌控國會過半優勢，又毫無任何自我克制，政治意識形態壓倒了專業，形成了憲政上的民粹巨獸。只是，就算時空環境變化，維護人民尤其我們下一代健康的堅持就可以讓嗎？

現在擺明著的就是：民進黨為了抱美國大腿，不計一切，硬生生的要民眾吞下瘦肉精。很抱歉！辦不到，要知道，不是甚麼東西都能拿來換的！(作者為立法委員、律師)