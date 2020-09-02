是否全面開放美國豬牛進口見仁見智，由於涉及重大國家及公共利益，絕對要充分溝通，建立共識，民進黨政府卻選擇政治權宜措施，捨棄民主基本典範。政客見風轉舵無足為奇，但民進黨官僚體系決策菁英視人民為無物，脫線演出更令人怵目驚心。

蔡英文總統毅然宣布將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬及30月齡以上的美牛進口，希望藉此展現面對及解決問題的決心，敲開台美談判雙邊貿易協定（BTA）大門。面對這個涉及國內政治、美台雙邊關係及多邊國際貿易規範的複雜議題，許多技術官僚出身的決策官員欠缺專業理念與素養，政策論述、辯解荒腔走板，暴露出台灣是否有足夠能力及水準因應未來更艱鉅任務。

「國際食品法典委員會（Codex）」開宗明義指出，Codex規範對各國食品立法不具有「約束力」，即使是世界貿易組織的「食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定（SPS）」與「技術性貿易障礙協定（TBT）」也只是「鼓勵」各國法規能調和這些標準，並允許在科學證據基礎上，採取比Codex更嚴格的標準，換而言之，在食品安全在國際貿易架構下難以明確界定，存有灰色地帶。

WTO對於含瘦肉精豬肉爭議沒有判例，台灣負責外經貿談判的官員卻公開表示，過去沒有遵守國際規範，等同放棄談判交涉立場，在國際貿易實務中實屬罕見，美台雙邊貿易還存在藥品計價、稻米出口、改善貿易逆差等多項問題，台灣未來要如何堅守防線已引起很大憂慮。

「國民待遇」及「最惠國待遇」是國際貿易的兩大基本原則，台灣開放含瘦肉精美豬進口，不使用瘦肉精的本地養豬業反而受到歧視性待遇，處於不公平競爭地位，更令人難以理解；另外，在最惠國待遇原則下，加拿大等允許瘦肉精國家的豬肉可要求比照辦理，台灣門戶頓時大開。

台灣全面開放美豬牛進口換到了什麼？衛福部長陳時中的「一個台灣在國際上的地位」頓時引起熱議。全世界包括歐盟28國、中國大陸等160多個國家堅持禁止使用瘦肉精，進口採取零檢出標準，他們的國際地位低落嗎？

陳時中掛保證，「吃一輩子、吃5到10年都不會怎麼樣。」更是到了駭人聽聞、匪夷所思的地步，身為衛福部長不思保護台灣人民健康安全，卻致力行銷美國豬肉，這就是所謂的國際地位。

負責國際貿易的經濟部長王美花說，不解除美國豬牛問題，無法加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）及與其他國家簽訂FTA，但美國根本不是CPTPP成員，她的論述實在過於牽強。至於韓、日都已開放瘦肉精豬肉進口，但真相是美韓FTＡ早已生效實施，而美日FTA去年10月已完成簽署，台灣八字根本沒一撇。

明年元月美國豬牛進軍台灣市場，屆時只能冀望政府能真正保護人民健康，官員回歸專業維護台灣利益及國際地位。

（作者為資深媒體人）