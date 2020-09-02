十幾年前筆者在台北某知名餐廳吃自助豬肉火鍋，餐後不到半小時，無緣無故忽然覺得頭暈，臉紅心跳，精神亢奮，好像電影情節中女主角遇到真愛的男主角時，顯現的狀況一樣，持續了十幾分鐘，像極了愛情，自覺詭異。因為用餐吃了不少的豬肉，當下研判可能豬肉內有殘留的瘦肉精，這是筆者瘦肉精中毒的初體驗。

2010年北京奧運柔道冠軍的中國選手，賽後被驗出服用禁藥「克倫特羅」，為一種瘦肉精，被禁賽兩年，他辯稱賽前吃過一塊大豬排，可能含此禁藥云云。目前包括該種瘦肉精，及台灣明年初同意全面進口的美豬美牛，所允許微量殘留的瘦肉精萊克多巴胺，目前仍被中國大陸養豬戶廣泛濫用，因而吃豬肉中毒事件屢有所聞，大陸輸往香港的活豬到現在仍常被香港官方檢出殘留此藥物。

國人到香港或中國大陸吃豬肉，一定有機會吃到瘦肉精豬牛肉。美國畜產業不僅在牛豬飼料添加瘦肉精，也用於火雞飼養。20幾年前，台灣還有人從中國大陸走私瘦肉精，除添加在牛豬飼料外，也使用於鵝隻飼養，大賺黑心錢。由於瘦肉精價廉，飼料中又只需添加少量，就能讓禽畜快速成長，飼養期短，瘦肉率高，賣相佳，大大減少成本，美國畜產業樂於使用。

一般而言，豬隻餵飼含瘦肉精的飼料，其屠體中脂肪含量大幅減少，身軀健美，後臀肉激凸，賣相好。鵝隻宰殺前半個月餵飼含瘦肉精的飼料，則可催肥增重。

雖然瘦肉精需極高劑量才會讓動物或人類中毒死亡，而一般肉品或內臟中瘦肉精的殘留雖很微量，但對某些人而言，食用後仍會發生明顯的中毒症狀。國外有研究人員發現，當吃了殘留瘦肉精肉類或內臟15分鐘後至6小時內，會出現中毒現象，包括頭痛、頭暈、心跳加快、心悸、手抖等，這些症狀或可持續90分鐘以上到6小時。由於大部分人誤食問題肉類後，可能因藥物殘留量少，中毒現象輕微，恢復又快，通常不會特別去留意。早有研究資料指出，孩童和孕婦是高危險致害族群，而長期食用微量瘦肉精殘留肉類，會造成心血管病變，損及中樞神經系統，也會累積肝腎中，甚至引發癌症的風險。

執政黨為了經貿談判，向美國卑躬屈膝，同意全面進口該國牛豬肉產品、昨非今是的行為令人扼腕。昔日在野時該黨大力街頭抗爭，反對美豬美牛，日前卻無預警同意全面進口。蔡總統說是時空不同，為了國家的利益；行政院蘇院長說每天吃33塊豬排，吃10年才有危害；衛福部陳部長說美豬安全無風險，但不好吃；有些綠委則強掰進口美豬只作肉鬆、香腸。其實，時空未變，標準一樣，瘦肉精肉還是有危害國人健康之虞，改變的只是民進黨上下的誠信之心矣。就請衛福部陳部長吃10ppb法典允許殘留劑量瘦肉精豬肉3個月，讓國人對美豬有信心吧！

由於美國畜產業大亨常是某些國會議員的大金主，藉議會施壓官員解決產銷問題。官方則再藉國際經貿談判，鴨霸推銷這些藥物殘留的畜產品至國外，幾年前日本、韓國就已屈服，今年台灣才淪陷，實不足為奇。蔡總統、中央高官和綠委們就明說「大家相忍為國」、「為了國家經貿利益，抱歉犧牲國人健康」，國人自會含淚體諒。不必為此髮夾彎政策講些冠冕堂皇的理由詭辯，就讓愛情的感覺在台灣流傳吧！

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）