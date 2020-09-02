為凸顯台灣避免與中國混淆，行政院9月2日公布我國最新護照樣式。行政院發言人丁怡銘表示，台灣因為防疫有成，行有餘力能夠協助他國，卻在過程中常被誤解成中國，造成困擾。所以政府依照立法院決議提出新的設計。新的護照封面，係根據民眾實際旅行需求，希望提高國人護照的台灣辨識度，凸顯台灣，避免國際交流時，造成混淆。

看到新版護照封面，令人想起唐朝詩人白居易《琵琶行》裡的名句「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面」。在獨派人士千呼萬喚之下，新版護照終於出現。然而卻是「半遮面」護照。

新版護照封面將英文字的TAIWAN放大，把Republic of China縮小，並且塞進國徽圖案的外圈，遠看根本難以辨識。此一「台大中小」的作法，可以說是符合了部分台灣獨派人士的初衷。但美中不足的是改版只做了半套，沒有把「中華民國」以及Republic of China完全刪除，還是沒有完全滿足深綠獨派人士的心願。

獨派人士強調護照上的「China」字樣，造成國人出國困擾，是言過其實。真正使獨派人士感到困擾的原因，是獨派人士多少患有「中國恐懼症」，聽到或看到「中國」或China字樣，就會過敏。

事實上，自從現行護照封面以英文加註「台灣」後，已鮮少發生事端。尤其我國現行護照為晶片護照，各國海關皆以機器判讀，根本不會與大陸護照混淆。筆者退休前曾走訪世界32個國家，進出海關從未遭人誤認為大陸人士。獨派人士要求強化「台灣」，其實只是刻意凸顯台獨意識。

護照為國家正式文件，必須冠上正式國名，才能彰顯法律效力及公信力。我國正式國名為中華民國。台灣是地名，不是國名。新版護照封面強調地名，弱化國名，是標準的自我矮化。

更甚者，世界各國政府與民間機構，經常將「台灣」註記為中國的一省。這是因為他們沿用國際標準化組織（ISO）的註記方式。在ISO出版的3166標準中，「台灣」被註記為Taiwan（Province of China）。ISO對於台灣的註記方式是根據聯合國的用法。此一用法也廣為其他國家相關機構沿用。

新版護照凸顯「台灣」字樣，反而更容易遭其他國家將台灣視為中國的一省，將台灣護照與香港護照列為同一等級。獨派人士「去中國化」的結果，恐怕反而弄巧成拙。

（作者為退休大使）