2019年3月6日，美國總統川普的重要顧問，前首席戰略師班農在東京接受訪問指出，川普必須實現過去競選時承諾要建的美墨邊境隔離牆，這是川普獲得連任的前提，如果「不建牆，就無法當上總統」！

2020年8月20日，班農因為在一個修建邊境牆的籌款項目「我們築牆」（We Build the Wall）中涉嫌挪用款項而被捕。這一項目募得2500萬美元，根據司法部的指控，班農在其中獲利至少超過了100萬美元。班農否認不法，以500萬美元獲得保釋，另外再加上175萬美元的個人資產做為擔保。在等待刑事審判期間，他必須上繳護照，也不可以乘坐私人飛機、船隻或出國旅行。

至於川普方面，他立即撇清與班農之間的關係，表示與此一弊案無涉！很多人聽到這樣的訊息，不禁要問：建美墨邊境的高牆，真的對總統選舉這麼重要嗎？而從其中上下其手獲得的油水和私利，真有這麼多嗎？這兩個問題也揭露了當前美國自由民主面臨的考驗，那就是：

第一、族群認同的分歧與移民政策的爭議。川普必須建起高牆、堅定的把非法移民擋在國境之外，決不讓他們進入美國，以免剝奪了支持他的選民，尤其是白人勞工階層的就業機會。這才符合「美國第一」的戰略，也攸關大選勝負。

第二、朋黨政治的資源分配與利益集團的錢權交易，是影響選舉成敗的另一關鍵。因此，唯有利益均霑、權力分享、大小通吃，才能維繫執政地位於不墜。這也是川普在不斷樹敵、甩鍋的爭議之後，不得不面對的另一項考驗。

班農事件恐怕只是冰山一角，還有後續的未爆彈。但是，對川普個人而言，卻要面對另外兩項關鍵性的考驗，也就是：

第三、不斷升高的種族衝突與城市暴亂。8月23日晚，非洲裔男布萊克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市因家庭暴力問題而被警方調查，他在徑直開門走進汽車駕駛座時，被警員從身後連開7槍，導致下半身癱瘓！結果再一次引發一系列的城市暴動與抗議行動。這也成為繼5月26日明尼蘇達州的非裔男子弗洛伊德被警察勒脖致死後，另一項激化「黑命貴」（Black lives Matter）運動的觸媒。由於川普的種族主義立場，這無疑是火上添油，一波未平一波又起！

第四、對選舉公正性與公平性的質疑。川普在獲得共和黨總統提名後不久，指責民主黨正在試圖「竊取選舉」。為什麼在野黨會竊取選舉呢？川普說，這是因為郵寄投票將會造成數百萬張的選票被竊奪。由於新冠肺炎疫情不斷擴散的關係，目前有許多州正考慮將郵寄選票，以避免選民在擁擠的投票站內排隊，導致染疫。但川普卻認為此舉將會導致大量選民欺詐投票，並造成他落選！

為此，美國郵政總署署長德喬伊（Louis DeJoy）宣布，美國郵政將削減開支，並在西部各州拆除部分的郵箱；他向各州發出警告，郵局無法保證在時限之內完成郵遞選票、及時送達以供點算。但在各界譁然、政壇非議的情況下，他不得在8月18日宣布，將暫停這些變更計畫，一直到11月大選結束為止。

這正是川普面臨的隱憂。也就是可能因為在野黨的舞弊而落選。這是十分弔詭的指控，反映了在川普心目中，美國大選並非「自由、民主、公平、公正」的楷模，相反的，各州很可能上下其手、竊取選舉，最終卻成為他連任的心頭之患！

（作者為中國文化大學教授）