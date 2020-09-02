行政院宣布新的護照封面設計，將英文的TAIWAN放大，成為焦點；REPUBLIC OF CHINA（中華民國）則縮小並環繞國徽，不容易看清楚。

台灣的護照有167個免簽國，好用程度全球排名第32名。行政院表示，新冠疫情期間，我國因防疫有成，行有餘力協助他國，但是卻常被誤認為是對岸中國大陸，非常困擾，因此決定更換護照封面。

為提高辨識度重新設計護照，無可厚非，不過，對出席這個記者會的外交部長吳釗燮來說，外交工作顯然有比換發護照封面更重要、更實質、更有意義的事可做，堂堂外交部長為護照封面的字體大小而沾沾自喜、乃至引以為傲，也未免其器小哉，太沒出息了。

遠的不說，既然蔡政府一再標榜我國防疫有成，深受各國推崇，政府就應該在此基礎上，積極開展台灣與他國建立旅遊泡泡、商業泡泡，方便人流與物流互動，為疫後經濟打開活路，這才是真本事。

眾所周知，台灣外交困難，但是再怎麼困難，如果有心，總還有可以努力的地方。馬政府執政時，免簽國從54個擴大為164個，蔡政府執政以來增加了3個，完全無法相比。

綠營辯說，這是因為大部分可以免簽的國家已經簽得差不多了，不容易有太多新的進展。但「防疫泡泡」就是民進黨政府可以努力突圍的目標，如果台灣防疫工作像政府所宣傳的那麼好，總該在一些具體的措施上展現出台灣的實力吧。

台灣護照能夠獲得那麼多免簽待遇，是國力和人民素質等綜合條件達到一定程度才能辦得到，但也需要政府積極投入、持續洽談，過程非常辛苦。

馬政府推免簽，人民有感，蔡政府何不以推展防疫泡泡做為衡量外交工作的績效指標？