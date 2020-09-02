中印再起邊界爭端，是否重現今年6月的流血衝突不得而知。上一次衝突，印方以20人傷亡為代價，大陸未公布具體傷亡情形，但後來網路流傳照片顯示，解放軍曾為陣亡人員舉行葬禮，墓碑將此次衝突定性為「對印鬥爭」。

這是自2001年中美撞機意外事件後，解放軍首次「戰鬥死亡」事件，也是對越戰爭40年後，首次與外軍具規模的流血衝突，竟然在中印之間爆發，其實令人意外。眾所周知台海被視為「火藥桶」，但兩岸自八二三炮戰後未再出現大規模軍事衝突，1979年後更進入和平發展階段。兩岸當下緊張情勢，中印爭端應具有反思和警示意義。

蔡政府連任後，並未動搖《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》等兩岸關係的基本原則架構，但幾乎可以確定的是，在對外關係、涉外安全領域上的開展與深化，對北京而言已是百分之百的「嚴重挑釁」。近期大陸《環球時報》的連續幾篇社評，折射出北京的思考與情緒。

大陸對台灣仍留餘地

首先，《環球時報》涉及台海局勢的社評，幾乎每篇都提到《反分裂法》和武統。這是一個訊號，意味著蔡政府拓展國際空間的舉動，距離大陸認定的「踩紅線」已經愈來愈近。蔡政府認為只要不動憲政體制下兩岸定位、不碰統獨公投，就可以避免大陸「師出有名」，這個想法恐怕已經是一廂情願。

其次，《環球時報》多次討論解放軍軍機直接飛躍台灣領空、對台軍事高壓常態化的可能性，說明大陸軍方早有準備，就等層峰拍板。而北京決策層拍板的依據，就視美台關係緊張進展而定。實際上，去年大陸軍方就已打破海峽中線的默契，今年的施壓進一步增強，也是認準了台灣料不會開第一槍。

不過，正如《環球時報》所言，北京自知對台軍事施壓強度愈大，擦槍走火乃至演變為戰爭的風險也就愈高。故《環球時報》擺出「避戰不畏戰」的姿態，希望在強硬表態之餘，仍透露出北京不希望台海衝突的苦心。因此，《環球時報》的一連串表態固然有對內宣傳需求，但對外釋出的微妙訊號，更需要精細化把握和理解。

觀察陸方政治語言，「沒說什麼」往往比「說什麼」更加重要：第一，《環球時報》社評雖然對台氣勢洶洶，但並沒有說以經濟制裁、終止兩岸交流作為反制，說明大陸試圖把「台獨」與「台灣人民」區分開，軍事施壓和經濟制裁未必掛鉤。第二，《環球時報》點了蔡英文的名，卻沒有點川普的名，而大陸官方也未曾把痛批李、扁的待遇複製到蔡英文身上，說明大陸對各方仍留有餘地。

相比之下，北京在中印爭端的態度，顯然沒那麼不客氣。儘管官方仍希望雙方透過談判和平解決，但《環球時報》同時放出狠話，一旦發生衝突必然堅決反制。區別在於，相較印度國內反中民族主義高漲，大陸並未出現大規模的反印民粹，對印強硬的論述大多基於維護主權領土之原則，並非出於民族情感。

中印邊界爭端和台海統獨矛盾，雖是兩個性質完全不同的議題，但在目前美中結構性衝突的宏觀情勢之下，兩者具有可比性。中印衝突、台海矛盾，都變成美方眼中一切有利於制衡大陸的正面因素，故北京應對上述問題的背後，一定要納入中美關係的通盤考量。

大陸對台灣仍留餘地

但是，中印爭端並沒有那麼複雜。首先，印度以邊界議題挑起衝突，多半還是消化和轉移內部疫情失控、經濟衰退、政府威信下降的政治考量，但台海兩岸反而是疫情控制較好、經濟恢復較快的地區，北京和台北的最高執政者目前的權力和聲望是非常穩固的。

其次，中印關係的本質決定了邊界議題的「上限」就是流血衝突，但台海矛盾的敏感性決定了一旦「見血」就立刻演變為全面戰爭，一發不可收拾。

蔡政府需要正視北京傳來的明確訊號，正視台海軍事衝突一觸即發的事實。大陸當然深知民進黨無力也無意願推動「法理台獨」，也有足夠定力和理性看待台灣與西方國家「擦邊球式」互動交往，但美台軍事安全合作的「既成事實」已令大陸認為迫近紅線。

台海絕不能「見血」，否則就是中華民族的歷史悲劇。中美台三方都尚未做好台海「見血」的準備，謹慎才是最好的選擇。對台灣來講，蔡政府必須拿捏好美台軍事安全合作互動的分寸，平衡好兩岸、台美兩組關係，尤其在經貿交流與民間情感方面，需要有所作為，才能緩解兩岸緊張氛圍，安渡美國總統大選前的「高危期」。