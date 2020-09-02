8月28日是所有國人都應該也必須記得的日子，可以稱為「民進黨之恥日」。因為這一天，以蔡英文為首的民進黨政府，一口氣做了兩件讓國人憤恨與失望的事情。

第一件是蔡英文以無預警方式宣告、政府將從明年1月1日起開放含瘦肉精的美豬肉與擴大美牛進口，第二件則是由蔡英文指定的大多數大法官做成釋憲文793號，宣布《黨產條例》完全合憲。

這兩件事同天發生，可能只是個巧合，但更可能是個民進黨政府刻意的決定，要展現蔡政府與民進黨已隱然形成了另一個新的威權黨國，讓霸權獨裁陰謀正式復辟。

在談美豬美牛進口的事情時，我們先來看一段經典的對話「我們這個政府在處理牛肉問題的時候，從來沒有跟我們商量，沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒告訴我們的社會大眾，他在談什麼，他要做什麼，這種政府是不透明的，是違背民主原則，是欺負民眾的。」

乍看之下，這番話好像應該是上週五蔡英文宣布開放美豬美牛後，在野黨與民意的質疑與批判，但真正說話的人正是蔡英文，時間是在2012年馬政府要開放美牛進口時，她在民進黨發起的大遊行中公開說的話。

這番話如今看來隔外諷刺。當年在野的蔡英文嘴裡痛批馬英九政府的話，如今完全在她自己公開宣示的政策中一覽無遺。對於開放美豬美牛進口的問題，她同樣沒有跟在野黨商量，沒有告訴社會大眾，蔡政府正是蔡英文昔日口中那個違背民主原則，搞黑箱作業欺負民眾的政客與政黨。

曾任立委的現任駐美代表蕭美琴當年在批判馬政府開放美牛政策時有段更經典的說詞，「這個政府作外交，不是顧自己的利益，而是顧別國的利益，這個政府，我們還能容忍嗎？」當年她批馬政府的外交作為，如今她卻在打自己的嘴巴，貫徹這個顧別國利益的政策，她能容忍自己的昨非今是嗎？

當年民進黨所有的縣市長幾乎全部齊聲反對馬政府開放美豬美牛，如今卻在蔡英文一聲令下，全部硬生生的把過去自己的話給吞了回去；當年曾誓死保衛豬農、要求總統下台的民進黨立委，更是全部噤聲，沒人可以回答「為什麼馬英九不可以，蔡英文卻可以」的問題，還自打嘴巴、唾面自乾。

再談大法官釋憲宣布《不當黨產條例》完全合憲的事情，更是讓人親眼見證、親耳聽到這個最高司法單位成為民進黨隨附組織的荒唐行徑。

參與釋憲的司法院長許宗力宣布，《黨產條例》規範政黨財產移轉等事項，未剝奪政黨賴以存續、運作的財產，並非憲法所不許；條例也未違反憲法權力分立、平等、比例等原則，讓人聽完不禁瞠目結舌，大法官會議宣布合憲理由根本推翻現代法治國的基本原則，為護航違憲的條例，不顧憲法基礎與五權平衡原則。原本應該護憲衛憲的司法巨頭，卻公然為了迎合民進黨主子，而主動做出出賣個人法律良知與毀壞憲法的作為。

正如國民黨考紀會主委葉慶元所說，「個案式立法」、「溯及既往」、「限制在野黨發展」均為民主憲政的大忌，而《黨產條例》同時踩到「這三條紅線」－以溯及既往的個案式立法來扼殺在野黨的發展，居然被大法官認定合憲，這恐怕也是世界民主國家所僅見，讓蔡政府成為棄憲毀憲的執法兇手。

8月28日下午所發生的這兩件事情，真的讓人充分感受到民進黨完全執政以後逐漸毫不掩飾的權力傲慢，還有創造絕對專制的新威權黨國體制的惡心惡行。這些個說一套做一套、自打嘴巴而毫無羞恥的「蔡英文們」，欠了全國人民一堆道歉。

（作者李祖舜為資深媒體人）