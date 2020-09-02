美豬「萊」換國際地位？菜總統中常會前回應：沒有「交換說」！ 21:062020/09/02 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美豬「萊」換國際地位？菜總統中常會前回應：沒有「交換說」！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美豬「萊」換國際地位？菜總統中常會前回應：沒有「交換說」！ 美豬「萊」換國際地位？菜總統中常會前回應：沒有「交換說」！ #美豬 #國際地位 #總統 #中常會 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美豬牛可換國際地位？陳揮文批：只換到美官員視訊談話 16:332020/09/01 政治 美豬標示示範區在迪化街？柯文哲稱陳時中隨便講講 15:112020/09/01 政治 開放美豬牛失策了？經貿人士嘆民進黨錯估美國反應 13:382020/09/01 政治 帶頭吃美豬？蘇貞昌未正面回應：台灣豬好吃得多 10:242020/09/01 政治 低價美豬牛襲台 大成、卜蜂剉咧等？ 13:162020/09/01 財經 美豬牛進口如何取信於民？陳吉仲：絕對落實強制標示 13:352020/09/01 生活 美豬進口難攻占台灣？老謝：養豬戶全面升級關鍵時刻 11:042020/09/01 財經 簽FTA就給你喝采 柯P問小英：開放美豬是換了什麼東西回來？ 12:162020/09/01 政治 豬農憂美豬比口蹄疫還致命 04:102020/09/01 生活新聞 拚國際地位的「豬」隊友 04:102020/09/01 時論廣場 言論熱門新聞 中時社論》「中印見血」對台海的啟示 - 中時社論 - 言論 胡勇》兩岸不會打 憑什麼？ - 觀點 - 言論 張亞中》江啟臣變相拒絕九二共識 - 觀點 - 言論 徐勉生》新版護照 弄巧成拙 - 觀點 - 言論 陳瑞珠》改革勞保 一定要砍年金嗎？ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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