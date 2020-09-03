所謂「神孫」就是指聖母神皇的孫子，「披天裳」當然是指再得天命，重掌江山。通篇解釋起來，就是穿著黑衣服的武家孫子以後還當皇帝。駙馬武延秀不就是聖母神皇武則天的孫子嗎？所以這個術士就跟武延秀說，您現在娶了安樂公主了，又是武則天的孫子輩，您為什麼不穿上一件黑衣服來應一應這個讖語呢？武延秀是個傻瓜，他想是啊，天命難測，我要是披上一件黑衣服應一應讖，說不定真有政治前程呢，因此每天都穿一件黑襖子坐在那兒，幻想有一天能當皇帝。這件事當然表現了武延秀這個人的愚蠢，但是它也說明一個問題，那就是當時武家人還是非常想要借助這些宮廷女性重振雄風的。

皇帝像走馬燈一樣

那麼太平公主和武家勢力有沒有關係呢？不要忘了，太平公主也是武家的媳婦，她的丈夫武攸暨就是武則天的堂姪。雖然武攸暨本人不問政治，但是，唐睿宗時，太平公主還是替他請求抬高武則天的政治規格，要求「則天皇后父母墳仍舊為昊陵、順陵，量置官屬」，按照帝王規格對待。這說明在太平公主的心目中，武家勢力仍然是她的一個資本。中國古代講究家天下，每一個封建王朝都是一家一姓的政權。那麼，武家勢力借助幾個政壇女性長期延續會有什麼影響呢？這意味著權力不能定於一尊，李唐王朝的統治不能真正穩定下來。這對一個王朝的發展當然是不利的。

第二，只有結束紅妝時代，才能夠結束女性對政治的不正常干擾。這種說法可能有人不認同，怎麼女性參政，就叫做對政治的不正常干擾呢？中國古代講究男主外，女主內。女性如果有政治才能，也只能充當賢內助，像唐太宗的長孫皇后那樣，才是人們心目中的女性典範。但是，在武則天榜樣的鼓舞下，太平公主等宮廷貴婦都想要衝破性別界限，出現在政治前臺。這種要求，我們今天看來是合情合理的，但是在當時卻和傳統的儒家倫理以及政治結構格格不入，女性參政既然不被傳統文化認可，當然很多正統的大臣就對她們敬而遠之了。但是，她們需要人支援啊，怎麼辦呢？

有三類人物在這一時期特別活躍。第一類是神鬼僧道，左道之人。當年韋皇后當權，特別寵信一個鬼婆阿來，所謂的鬼婆就是女巫了，阿來則是一個姓「來」的女人，韋皇后經常找她到宮裡算命，替她決定政治上的事情。韋皇后不僅信任女巫，也信任和尚，當時，有一個叫做慧範的和尚頻頻出入宮廷，成了韋皇后的政治高參。後來韋皇后被太平公主他們剿滅了，這些左道之人是不是就偃旗息鼓了呢？還是沒有，慧範雖然是和尚，但是六根不淨，又跟太平公主的奶媽通姦，通過老奶媽的關係，重新得到太平公主的信任，太平公主還保舉他當了三品的御史大夫，給他賞賜無數。到太平公主死後，黨羽也都被抄家時才發現，慧範的財產僅次於太平公主，太平公主是全國頭號富婆，他是全國頭號富翁。

第二類人物是外戚。女性涉政經常會引發外戚勢力的膨脹，韋皇后當政，韋氏一門馬上飛黃騰達，太平公主和安樂公主勢力膨脹，他們的夫家也都因此沾光不少。這些外戚本身並沒有本事，卻靠著女性的石榴裙進入朝廷，他們掌握政權，怎麼可能不對政治造成巨大的危害呢？

第三類人是所謂的斜封官。斜封官既是宮廷貴婦權勢熏天的標誌，同時也是她們的統治難以持久的一個重要原因。她們不能夠掌控正常的選官途徑，就大肆提拔斜封官，斜封官除了經濟實力外，再沒有任何選拔標準，當然對於政治也是不小的破壞。

第三，只有結束紅妝時代，才能夠從根本上扭轉小人當道、世風敗壞的局面。因為有武家的勢力影響和女性涉政現象的長期存在，所以從武則天晚年開始，政壇特別動盪。皇帝像走馬燈一樣換來換去，大臣也就無所適從。在這樣動盪的局面下，節操成了奢侈品，朝秦暮楚、左右逢源反倒成了官僚的常態。

一家之內 左右逢源

舉個例子。在太平公主和李隆基鬥法的時候，崔湜自己當了太平公主的男寵，他的弟弟則追隨李隆基。其實，這還遠不是崔湜的全部故事。崔湜是個美男子，太太也特別漂亮，女兒得兩種優秀基因，當然就更嬌媚動人了。崔湜自己當了太平公主的男寵，那太太和女兒呢？都孝敬給李隆基了。這才叫一家之內，左右逢源。所以當時人嘲笑崔湜「托庸才於主第，進豔婦於春宮」。千萬不要以為只有太平公主的黨羽如此，李隆基那邊的人也沒高明到哪裡去。李隆基的著名謀臣崔日用就是典型。他不是先依附安樂公主和韋皇后，後來又投靠李隆基和太平公主嗎？等到太平公主和李隆基爭權，他又說明李隆基幹掉了太平公主。他到了晚年的時候，曾經說過一句話：「吾平生所事，皆適時制變，不專始謀。然每一反思，若芒刺在背。」什麼意思呢？我平生不管做什麼事，還是侍奉什麼人，從來就沒有從一而終過，總是根據需要隨時改變，所以我現在混得還不錯。可是，我每次回憶起早年的行為，都覺得芒刺在背，坐立難安啊。所謂芒刺在背，都已經是晚年的反省了，但在早年真正幹事的時候，他可完全沒有政治立場，有奶就是娘。明末清初時的大思想家顧炎武曾經說過：「士大夫無恥，是謂國恥。?任何一個民族、任何一個國家，要想獲得發展，都必須有足夠堅強的精神支撐。但在那個時候，由一群沒有精神、沒有氣節的人充當官員，他們怎麼能夠締造一個有為的政府，怎麼能夠締造一個有為的國家呢？

這樣看來，雖然我們支持女權，雖然我們也知道，即使在古代，一些婦女的政治才幹也不遜鬚眉，但是我們還是不得不承認，唐朝其實並不具備女性參政的社會條件，因此向男權政治回歸，也就成為一種必然。

武則天去世之後，留下了一個充滿生機的社會，但是同時也留下了一個李武兩大勢力並重、宮廷女性空前活躍的複雜局面。正是外姓和女性，成了阻礙李唐王朝向前發展的最大障礙。在紅妝時代裡，正是通過一次又一次血腥的宮廷政變，最後終於清除了外姓和女性的勢力，武則天時代社會改革的成果才能顯露出來。也只有在這種情況下，大唐王朝才終於走出了歷史發展的瓶頸，迎來了錦天繡地、滿目俊才的開元盛世。開元盛世的到來，正是以紅妝時代的結束為代價的，這種歷史前進途中的遺憾與犧牲，可能也是歷史留給我們的啟示吧。（系列完）