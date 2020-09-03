無色覺醒》王丰：美中科技大國較勁？陸擁晶片關鍵技術？(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第710集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美中科技大國較勁？陸擁晶片關鍵技術？」

美國不賣晶片給大陸，中國大陸就注定完蛋了嗎？長久以來，台灣及許多地方受西方媒體宣傳影響，一直存在一個誤區，只要美國不賣晶片給中國大陸，中國大陸就全國動不了卡住了，甚至普遍流傳一種說法，說中國大陸的晶片製造能力落後西方20年，是這樣嗎？

這恐怕是逢中必反的人一種似是而非的嚴重錯誤。這應該是一個相當簡單的普通常識，如果中國大陸的高科技落後美國20年，請問中國大陸的北斗三號衛星導航系統的晶片哪裡生出來的，中國大陸殲-20戰鬥機的晶片和系統都是「MADE IN CHINA」 。

中國大陸的超級電腦、中國大陸的載人太空系統，登陸月球背面的嫦娥四號的晶片和系統都是大陸國內生產製造。相關的晶片系統，比微軟系統複雜性超越許多倍，美國不論是過去、現在、未來都不可能賣給中國大陸，中國大陸如果不能自己掌握關鍵技術，哪有今天的成果展現？

講到這裡還可以舉例介紹一位中國大陸科學家張斌，他曾經獲選2016年大陸的國防科技工業10大創新人物。根據資料顯示，中國大陸自主研發的新一代隱形戰機殲-20，在2016年11月公開問世，殲-20的有源相控陣雷達當中的固態大功率芯片核心器件，就是張斌設計的。

張斌帶領的設計團隊也是軍事與行探測、防空反導、遠程預警、電子反制等武器裝備晶片的科研研發人員。這個例子可以充份揭穿部分媒體及所謂名嘴口沫橫飛，胡謅亂說什麼大陸晶片製造落後20年的謬論。

台灣的台積電歷史也不過33年，大陸怎麼可能落後20年，落後誰20年呢？既然台灣那麼進步，怎麼還需要買那麼貴的F-16V呢？

名嘴及政論節目這話題炒作，自以為抓住大陸的軟肋，其實根本是對大陸的科技實力嚴重欠缺基本認識能力，一種井底之蛙的表現展露無遺。

大陸航太及軍事用途的晶片及系統已經完全國產化，為什麼大陸還需要大量進口，甚至超過石油的大宗進口商品，所以大陸的晶片並不是總體落後，而是商業化的部分有些沒趕上先進國家，航太及軍用晶片則是高於國際先進水平的。

大陸民用晶片要整體趕上先進國家水平，不是沒能力，只是時間問題。說中國大陸晶片落後美國20年的好事之徒，北斗三號導航衛星會在天上恥笑你的無知與偏見。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！