立法院新會期即將於9月啟動。展望本會期，立法院除了要完成下年度中央政府總預算案的審議之外，更急迫的是，還得優先審議紓困3.0的特別預算案，以及向美採購軍機的特別預算案。當然另外還有一籮筐的法案，也都在排隊等待立法院完成三讀立法程序。可以預見，在法定9到12月的會期，即使再加上明年1月加開臨時會，想要如期順利完成各種法案與預算案的審議立法，對於立法部門而言，又要兼顧時效及立法品質，無疑將是一個嚴峻的考驗。

然而，除此之外，根據日前新聞披露，由於蔡英文總統宣稱要在第二個任期內，推動完成政府組織改造。因此行政院也就快馬加鞭的在本會期間力拚新的組織改造方案，期盼能夠在立法院新會期送審並順利過關，以便明年2月就能正式啟動行政院組織再造2.0工程。

進一步檢視政府組織再造2.0方案的亮點，無疑是行政院為因應網路時代，規畫以科技部、通傳會（NCC）為主體，並結合行政院科技會報辦公室、資安處、國發會及交通部郵電司等單位，新增設「數位發展部」，成為橫跨資訊、資安、電信、網路與傳播等五大領域的數位主管機關。

未來在行政院將增設數位發展部的訊息一經發布，綜觀各方反應，似乎對此並無異議。但卻對是否應把原屬獨立機關的NCC納入，包括朝野立委及學者專家卻持保留態度。憂心未來數發部恐將介入對網路新聞資訊的審查，甚至因為資安訊息一把抓，反而變質為以監控人民為主的「老大哥」。而連NCC主委陳耀祥也表示，不論數發部如何整併，NCC希望仍能維持對內容監理的獨立性。

面對各方對於新設數位發展部的不同疑慮，行政當局自然應該博採周諮，以免「呷緊弄破碗」，讓政府組織改造2.0工程，又重蹈覆轍的陷入1.0時代的困境而功敗垂成。

談到政府組織再造1.0工程，其實早在民國76年俞國華還在當行政院長時，就參考日、韓等國先後推動完成政府組織再造的成功前例，成立專案小組，通盤檢討原有部會組織分工及員額編制，透過修改行政院組織法，規畫將部會等二級機關，從37個予以整併精簡為29個。

然而，此一組改1.0方案，從77年正式提送立法院審議，一直到99年新的行政院組織法才在立法院完成三讀，並於101年正式啟動各部會的整併。但是，卻又因為各部會的組織法，依規定都要分別通過立法院的審議立法，才能正式運作。結果導致迄今仍有七個行政院部會尚未完成組改工程。

分析政府組織改造1.0從76年擬議，101年正式啟動，迄今已超過30年猶未能大功告成。最大的關鍵在於組改方案擬議增設環境資源部，以環保署為主體，再整合原屬農委會的林務局、林試所等單位，經濟部的水利署、地質調查所等單位，內政部的國家公園處，以及交通部的氣象局。客觀來看，這樣的整合，可以跳脫分屬不同部會各自為政的缺憾，進而也才可能收環境資源統合管理保護之效。但是，正由於環資部的設置，牽動到既有五個部會的局部整併與修法，結果在相關部會消極不作為之下，以致於迄今在行政院組織法架構下的29個部會，仍有包括內政部、經濟部、交通部、農委會、環保署、公共工程會、原能會等七個二級機關未能完成組改。

組改1.0進度嚴重延宕的案例，無疑可以作為蔡總統、蘇院長想要推動組改2.0的前車之鑑。特別是2.0版擬議整合既有行政體系相關部會，增設數位發展部，由於牽涉到六個部會的局部整併甚至於存廢，可以想見在相關部會單位所引發的反彈與抗拒，將更甚於環境資源部的設立。而如果再加上外界對於未來是否會形成政府資安、訊息一把抓的疑慮，則組織再造2.0的推動，是否能夠計日程功，顯然不能過於一廂情願。

綜觀行政院啟動的政府組織再造，原意在於精簡組織、員額，以提升效能。而同時不論在組改1.0階段所規畫成立的環境資源部，或是組改2.0階段所聚焦的成立數位發展部，其實都是為了分別回應日益嚴峻的環境議題，以及數位網路新世代的來臨。嚴格來講不論是成立環資部或數發部，都算不上是超前部署，而只是「亡羊補牢」之舉。但沒想到環資部的設立，遲遲未能就緒；而數發部則是尚未啟動就疑慮叢生。如果因而繼續延宕，政府組改未能畢其功猶在其次，因而造成環境資源惡化、數位發展未能與時俱進，其後果代價將是台灣不能承受之重。也正因為茲事體大，殷盼總統、閣揆重新啟動組改2.0，能以周延的規畫與效能，為台灣所面臨的挑戰和機會找到一條生路，則國家幸甚！人民幸甚！

(工商時報)