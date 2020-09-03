何謂「王定宇式危機」？就是不經論證和查證便一語頂回去的公共議題危機。目的不求解決問題，只要對方閉嘴就可以。這個在家庭，就是語言暴力，可能導致親子失和夫妻反目。而在整個社會乃至於國家，那將是一場政治專業的信任危機，專家角色在台灣已經政治化到民眾無所適從的地步，長久這麼下去，恐怕是台灣社會的災難。

王定宇日前指控馬英九在美國唸書時周周吃豬腳，質疑他對於開放美豬、美牛進口立場前後矛盾。實際上美國食品藥物管理局1999年才核准豬肉瘦肉精培林添加於豬飼料，馬英九留美的70年代，沒有瘦肉精美豬，王定宇這個指控基本是牛頭對上馬嘴瞎攪和。

其次，大陸國台辦發言人馬曉光批評台灣開放美豬是「損害台灣人健康」；王定宇立刻還以顏色，批大陸前一周才進口三千多噸美豬。很顯然，王定宇再一次的陷入「王定宇式的危機」，大陸進口的美豬是不含瘦肉精的；非洲豬瘟在二○一八年傳入大陸，蔓延各省，導致民生所需的豬肉供應短缺價格飆漲，一時之間吃不起豬肉成為全民茶餘飯後的玩笑話。美國肉品公司看準這波商機，亟欲打入大陸市場；但大陸禁止使用瘦肉精，美國肉商因而大幅改變飼料養殖配方，要求合約農場不再使用萊克多巴胺，以求符合大陸的進口規定。

大陸以其大國的談判籌碼和國際地位，不像台灣不分青紅皂白為瘦肉精美豬開了通行證，農委會卻仍禁止本土豬農使用萊克多巴胺，這是屈辱的雙重標準。全球禁用萊克多巴胺的國家或地區，多達一百六十個，可見它對人體的危害疑慮，舉世皆然。大陸能堅持瘦肉精零檢出，從而促使美國肉品業者主動調整飼料配方，不再添加萊克多巴胺；不可否認的科學依據是在大量食用含有萊克多巴胺殘留的肉類或內臟時，可能引發中毒症狀，噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升、促進心血管疾病等。以台灣健康保險基金瀕臨破產，慢性病人口眾多的情況下。開放美豬受傷的恐怕不僅僅是在經濟上對台灣豬農造成損失，更可怕的是台灣2300萬人民的飲食健康蒙上陰影。

當然，雙重標準必然是民主社會的難題，每一次公眾議題的引爆與拆彈都權衡著執政當局的智慧和仁心，但是一幫政策辯護民意代表集體陷入「王定宇式的反射性響應」恐怕是民進黨執政的喪鐘響起，當然受傷的是台灣全體社會的福祉。（作者為廈門大學博士研究生）