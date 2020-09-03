說起館長陳之漢，台灣人不知其鼎鼎之名的恐怕少之又少，開健身房、作直播、賣產品、砭時事，只要有一言一行，各大媒體轟然報導，網路聲量之高，除當紅的政治人物之外，幾乎無人能比。以一介凡民而能有此殊榮，簡直不知將過去被「追」的歌星、球星、明星，遠遠拋落在哪個塵埃之中了。

台灣社會如此溫馨，職業不分貴賤，人品不論高低，在上位者降尊紓貴，殷殷垂詢，在下位者不計不較，慰問紛至，如此寶島，也難怪連捷克議長都要以「我是台灣人」為榮了。

平心而論，陳館長能於競爭激烈的網紅界脫穎而出，自有其過人之能，雖說言語粗鄙，三字經、五字經毫無忌諱地脫口而出；性格強悍，動不動握緊雙拳，擺出一副「不服氣來單挑」的架勢，卻是敢說人所不敢說、做人所不敢做的，在台灣目前抑鬱之氣瀰漫、虛假之風流行的現況下，陳館長成了噴洩積鬱的代言人，而且憑藉著其率直、挑釁、草莽的言行風格，居然可以名利雙收，真是不知羨煞了多少人。故此，躉擁追隨的粉絲超過百萬，也是其來有自的。

陳館長雖是生財有道，但不學無術，自然不曉得身為一個公眾人物，應當肩負起怎樣的社會責任，直來直往，甚至隨性成習，無忌無憚，反正這就是他的「本色」，無論你喜歡不喜歡，在台灣這樣一個民主的社會，陳館長的存在、爆紅，毋寧都是必須接受的事實。

不過，身為引領台灣向前邁進、發展的政治人物，當然不可能沒有察覺到陳館長爆紅的現象中，含藏著多少社會抑鬱不滿的未爆彈，以及可能朝向畸型發展的危機。尤其是身為執政黨，必須針對陳館長現象背後的問題，思考出一個消弭的方策，以導歸於正；不出於此，卻反過來在未明就裡之前，便大肆放送其垂詢關愛的眼神和心意，所謂的「溫馨」竟變得如此廉價，豈不就是等如默許、縱容了如此的發展趨勢？

當然，我們的政治人物是不可能如此無知的，更不可能對此不警惕於心。但是，他們卻真的是在做鼓勵、縱容的動作，這又原因何在呢？很簡單，陳館長擁有百萬粉絲之眾，且又往往與執政黨相互唱和，這對他們爭取更多群眾的支持當然有舉足輕重的影響。台灣政黨相爭，選票多寡就決定了一切，蹭一下陳館長的熱度，表態支持，無疑就可以鞏固，甚至增加更多的選票，這完全肇因於台灣已受到扭曲的選舉制度。

陳館長以一介平民，戮力於他事業的發展，儘管頗受非議，對他個人而言卻也是理直氣壯，蔡英文以堂堂總統之尊，獻花送禮，這是陳館長的殊榮；但是，在台灣社會發展的過程中，類似陳館長如此兢兢業業的企業家、教育家、文學家等，正不知有多少，別說因病致問，有時連鞠躬盡瘁都無人聞問，尤其是一些在文化界卓有貢獻的人物，就在一生勞瘁後，默默以終，而無文化、缺素養的網紅居然能獲得這般的器重，這是台灣文化的墮落，文明發展的逆流！

當「大師」不如作「網紅」，長此以往，台灣將會伊於胡底？

（作者為國立台灣師範大學教授）