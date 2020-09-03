日前美國威斯康辛州基諾沙市因白人警察朝一名拒絕盤查的黑人背後開了7槍，造成全市大暴動。隨後又有1名白人少年以「保護公署」為由，對示威群眾開槍，造成2死1重傷。連串事件必將再度掀起全國抗議浪潮，距離明尼蘇達州的「佛洛伊德」暴警案，不過短短3個月，究竟美國怎麼啦？

美國歷史上曾經多次出現種族暴動事件，但不同的是，過去多集中在黑人的聚居區，如今經過新媒體手機的傳播，群眾情緒感染力以及社會快速動員能力，一點星火瞬間燒遍全美。另一方面，激進白人團體也加大了凝聚力和擴張性，武裝民兵扛著自動步槍招搖過街，有時還被警方視為維護社會秩序的助力。於是，益發密集的種族暴動，激進白人武裝民兵更形囂張，加上川普總統成天煽風點火，製造內外分裂。這些現象同時併發，難道只是偶然？還是美國結構性衰敗的徵兆？

2019年美國布魯金斯研究所的一項調查公布的美國人口種族比例變化的報告，顯然回答了很多疑問。1980年，美國白人占人口79.6%，其餘以黑人為主，也包括拉丁裔、亞洲裔和其他的非白人。2018年，白人占60.4%，非白人近4成，約40年間白人猛掉2成。至於在15歲以下人口中，1980年，白人占73%，2018年，白人卻只占49.9%，掉到一半以下。依照這種趨勢，大約未來20年內，白人人口會不到全國人口的一半，而在30歲以下白人將成為明顯的少數。這種人口結構的量變將會根本上改變美國的政治。

重點有二：一是從聯邦到地方，更多非白人將掌握政權；二是非白人政權將透過立法重新分配經濟與社會資源。這種政權與社經資源的根本變更，會加劇社會分裂，帶來痛苦。目前白人激烈團體的快速增長，包括川普的崛起，都是白人強烈恐懼心理的產物。目前總統大選，不管誰贏，另一邊都會陷入歇斯底里的絕望與憤怒。美國能提供的解方就是自由主義、個人主義以及資本主義所結合產生的美式代議政治，並深信這是人類至今最高道德、最有效的治理方式。然而，席捲全球的新冠肺炎卻打破了這種幻覺，美國是全世界表現最差的國家，美式治理不僅無濟於事，反而進一步惡化局面，還讓原有的種族、經濟和文化痼疾同時併發，不可收拾。

即使從簡單的人口政治學來看，全世界有哪個國家能在缺乏穩定多數種族情況下，長期維持政治與國土的統一的？沒有，一個都沒有。以美國黑人歷史曾遭白人販賣、奴役和歧視的歷史陰影，未來美國的大分裂必將充滿仇恨和血腥，極可能瞬間就逼近內戰的邊緣。美國是世界擁核最多的國家，美國的崩解嚴重性遠勝於前蘇聯，將是人類的劫難，難以想像。

30年前我們同儕之間似乎把移民美國當成人生勝利路線圖的必然終點，以目前的情況來看，未來20年內，移民路線會顛倒過來，會有很多美國人想要搬離到其他國家。

（作者為資深媒體人）