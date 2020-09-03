作者一周前曾經撰文描述台海戰雲的密布：譬如說，從8月22日起，對岸解放軍至少有4場軍事演習已經在進行，範圍包括黃海、渤海、東海以及西沙群島海域。若再以同時發布「禁航」來看，解放軍也至少已公布9場演習禁航公告。

但是，美國似乎並沒將大陸的「演習禁航公告」放入警示，8月25日當天，一架美國U-2高空偵察機就擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。

另外，在南海地區，美軍偵察機與航母一直頻繁現身，像美艦馬斯廷號在2020年來已多次進入南海周遭水域，包括3月23日到南海某島礁、5月28日到西沙，8月18日航行台灣海峽，8月27日再入西沙海域。警惕的是，美國在南海刻意軍事挑釁之際，再額外宣布，將要制裁參與建造南海島礁的中企。

結果，中國在8月25日及26日曾向南海共計發射了4枚東風型的導彈，全落在美國艦隻或偵察機經常航行在南中國海西沙群島的海域上，警告意味十足。

但這些事件巧合的是：擅自闖入的美軍偵察機，沒有任何一架有被演習或刻意針對的炮火擊落；或再說，解放軍對西沙群島的海域上發射了4枚東風導彈，彈著點都正確無誤，但在發射時間之內，也都沒有任何美軍艦隻或軍機想企圖經過這些導彈的彈著地區。

這到底是巧合？還是說，美中彼此之間，應都有「自我克制」的刻意考量：不希望將一些「軍事行動」，演變成是一項有針對性的「軍事挑釁」。但理論上來說，這樣的「克制」，在實彈操作的情況下，應該很難完全沒有「擦槍走火」的結果，也因此導致外界的觀察，則是從來沒有如此斷定過：台海的軍事危機是可以控制的。

但是，台海到底會不會開啟戰端？這可能在現階段沒有一方可說個準。不過以作者從一個不是軍事研究者的角度來觀察：台海未來情勢的演變，應不會完全在軍事上的走向裡去作判斷，而需在政治上的措施去審視：

一、在這段台海軍事活動特別密集的期間裡，的確是有發現在兩岸之間，彼此都有在「自我克制」。特別在台灣，在蔡英文8月27日「ASPI印太領袖對話」系列活動中的視訊演說中，可以看出她的謹慎以對。她曾特別指出「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火。」因此，她希望各方保持開放的溝通管道，以避免誤解和誤判。

二、儘管美台關係一直升高，但民進黨當局在處理很多有關兩岸事務的措施上，確是不輕易觸及到最敏感的「紅線」，譬如說，中華民國護照封面版本的修改，雖力求「台灣」圖騰的凸顯，但不管如何的求變，「中華民國」的正式國號未動，「國徽」也沒摘下。但這不是取決於民進黨當局的智慧，而應是對北京訂下的「底線」，仍有一絲自我克制的考量。

三、至於在北京，雖然尚沒聽到領導人對目前的情勢表態，但至少有些學者已有透露出決策的可能走向，譬如，人民大學教授時殷弘8月17日曾表示，南海問題非常敏感，特別是最近這段時間，南海局勢升級，大陸此時不會輕易採取任何新的重大措施。

四、一旦台海有戰事，美國會不會遵守承諾支持台灣，也須看11月的大選之前或之後。若時間點在「之前」，川普會介入的答案可能就更明白。其實「六項對台保証」，是老悼牙的資料，但此刻突然宣布真本，並公布於AIT官網，是有其特殊意義。

五、比較確定的預測，是美中台三方都不會「開出第一槍」；而且在美國11月大選結果揭曉之前，北京也不會輕易在台海出手，一是避免提供川普藉此哄抬他已走弱的選情，另一是也要觀察民主黨的拜登一旦勝選，是否要預留中美之間對台灣問題的協商空間？應值得注意。

（作者為澳門理工學院名譽教授）