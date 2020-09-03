從歐巴馬時代的重返亞太遏制中國，到川普時代的印太戰略敵視中國，以美國為首的西方世界這10年來，從言辭到理論到行動，對中國政府中國企業乃至中國人，進行了全面性高強度的質疑、否定、汙蔑與打擊，但迄目前為止，中國仍是我自巍然不動，屹立不搖。終於，作為西方極少數最有水平的刊物之一的《經濟學人》有所反思了。

英國《經濟學人》日前以中國的新經濟模式為封面故事，並以〈習近平正在重塑國家資本主義，不要小看它〉為題，指出美國政府中的極端鷹派認為中國經濟發展模式只是「紙老虎」，只要發動貿易戰或對其極限施壓，便很容易崩塌。這種假設主導了川普政府對中國的強硬態度，但時間卻證明這種假設的邏輯「很簡單，但卻錯誤」。

其實，從西方及美國看中國，早就有崩潰論、抄襲論、造假論等等小看論點，但中國GDP的全球排名還是從第15（1979）上升到了老2（2010），中國GDP占全球GDP的比重也從2%（1995）提高到了16%（2019）。如果這些數據不假，就必然表示這些論點難以成立，那麼還有什麼樣的論點才能解釋中國現象？《經濟學人》因此提出了「修正國家資本主義」的概念，並特別名之曰「習經濟」（Xinomics）。

國家資本主義是相對於私人資本主義的概念。後者高度強調私有化及市場經濟，極度淡化政府的角色，是西方反美國的核心價值；前者則同時重視政府角色與市場機制，並讓國營企業與私人企業各自發揮不同的職能，比如國企主導與配合國家大戰略、大投資與大建設，私企業更多地著重於創新與效率。國家資本主義非中國首創，源起於上個世紀的德國、日本、蘇聯及一些私人資本條件尚未成熟卻企圖心強、想力爭上游的後進發展國家。

1949年新中國成立之初，實施的是國家計畫經濟，不成功；1979改弦易轍，走上民企及市場經濟，但繼續重視國企與政府角色，這就走上國家資本主義了。但「政府vs.市場」，「國企vs.民企」，總是優劣互見，而如何從摸索實踐中，去劣揚優，也就是對國家資本主義加以重塑及優化，這即是《經濟學人》所看到的「習經濟」了。很明顯，對當代中國發展模式，《經濟學人》給出了西方從來吝於給出的正面評價。

但我認為《經濟學人》畢竟受限於對中國文化、歷史及價值觀的認識，只看到了國家資本主義的表層，而未能深入到其核心，核心指的是當代中國已能將中國基因中原本就有的個人主義，與中國基因中原本相當貧乏的集體主義，成功地做了有機的兼容與結合，使中國既能充分發揮個體的積極性、生產力與創新力，又能極大地發揮集體的協同力、凝聚力與爆發力。

記得孫中山批評中國的民族性，個體傑出，集體卻一盤散沙。這樣的民族病如今卻獲得了矯正，必須很冷靜與客觀的看到，恐怕與共產黨的意識形態與組織運作有密不可分的關聯。但外人尤其西方人因對共產黨有先天排斥而不察，看到的是國家資本主義的表象，看不到的是中國特色國家資本主義的內核，即一種連西方社會都欠缺的個人主義與集體主義的有機結合。