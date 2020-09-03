蔡總統突然宣布開放美豬、美牛進口，雖承諾會嚴格把關食品安全，並將設立百億元「養豬產業基金」，確保豬農收益不受影響，但民進黨在馬政府時期，曾強烈反對開放美豬、美牛進口，如今一夕突變，自然受到各方強烈的質疑與批評。民進黨為何甘冒不韙？衛福部長陳時中說是為了換取國際地位，經濟部長王美花更直白，認為美豬美牛問題不解決，不可能加入CPTPP。

諷刺的是，民進黨強調不會犧牲國人健康，卻被媒體踢爆，開放評估報告大部分抄自馬政府時期的舊報告，顯示蔡政府決策急就章，並未由專家依據現實環境做出評估，就草率決策，顯然出自政治利益的考量。陳時中坦承是在美國衛生部長阿札爾訪台後，才被高層告知開放美豬美牛決策，甚至被問到衛福部有沒有參與決策過程，陳都無法正面回答，推託說這個問題要問總統。

開放美豬、美牛進口決策，顯然出自總統的專擅，並未經過行政院會討論，連主管食品安全政策的衛福部都沒有參與決策過程，這是對憲政分際的踐踏。只有政治利益，沒有專業把關的決策，又如何有效照顧國民健康、守護農民權益？

事實上，開放美豬美牛是否能換到民進黨想要的「國際地位」，還非常可疑。美國重要保守派智庫，傳統基金會亞洲研究中心主任羅門指出，蔡英文雖然同意開放美豬、美牛進口，解決了台美間一個重要的貿易障礙，但後續還有許多其他議題需要處理，比如台灣對美國的貿易順差。羅門雖然不能代表美國政府，卻也一針見血。到底台灣需要付出多少代價，才能換取蔡政府念茲在茲的台美貿易協定？更不用提經濟部長王美花加入美國已退出的CPTPP願景。

深層來看，美國連經貿利益都錙銖必較，層次更高的國防又會如何？美國大兵會幫台灣人打仗嗎？蔡政府想藉開放美豬美牛換取台美貿易協定，以強化台美關係，進而獲得陳時中所言的「具體防衛能力」，這個邏輯會不會太天真了。

大陸無意終止ECFA，希望保留兩岸經濟關係的臍帶，但隨著台美關係加速升溫，ECFA終止問題再度浮出水面。大陸商務部發言人高峰突然表示，當年ECFA是在九二共識的基礎上所簽署，是在釋放ECFA隨時可能中斷的訊號。民進黨政府從未接受九二共識，大陸自然有權隨時終止。

依據民進黨籍台南市長黃偉哲評估，ECFA每年可以為台灣節稅約600億元關稅，而其效益更不僅止於關稅，因為享有關稅優惠的商品，才能在國際貿易上享有優勢。倘若失去關稅優惠，早收清單內商品出口規模勢必縮減，影響台灣產業甚鉅。這是蔡英文在聲稱開放美豬美牛符合國家整體利益及未來戰略發展目標時，沒有告訴民眾的可能代價。

台灣對大陸年貿易順差已超過800億美元，對美貿易順差則為100餘億美元。蔡政府繼續維持一面倒的國安戰略，單從經貿層面來看，不只ECFA可能取消，因而縮減對陸貿易順差，從羅門提出的警訊來看，對美貿易順差也可能因美國談判壓力而減少，真是賠了ECFA又折豬，這真的是台灣人最佳選擇嗎？

台灣民眾並不是傻子，任由民進黨倒行逆施，根據美麗島電子報最新民調，高達73.7%民眾並不支持政府開放含有瘦肉精的美國豬肉，換取和美國簽署自由貿易協定，即使泛綠群眾，反對者亦高達64.1%，看來民進黨可能踢到鐵板。

ECFA與台美貿易協定，彰顯的不只是經濟利益，更是國家戰略選擇。民進黨政府一面倒向美國的選擇，可能要以失去ECFA為代價，我們可以批評大陸鴨霸、背棄兩岸情誼，但仍然要面對巨額的經濟損失，對許多傳統產業來說，更是不可承受之重，連帶失去的就業機會，更將影響很多人的實際生活。蔡政府有責任對人民說清楚。

蔡政府突然開放美豬美牛進口，最可怕之處在於獨裁式的決策風格，更可怕的是將屬於科學論證可以獲得談判優勢之議題，出於政治權衡算計，而墮落成政治討好美國的籌碼。提醒蔡政府，民意如流水，不要誤判人民的自主意識。