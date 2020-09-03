蔡總統日前宣布開放萊劑美豬牛進口，民進黨口徑一致，「時空環境不一樣了」。但看在民眾眼裡，過去極力反對，現卻拚命贊成，說一套做一套，難免讓外界有換了位置換腦袋之想。

萊劑美豬牛進口本應以國際科學標準審視，無關藍綠，但一開始就陷入藍綠對立。2012年馬政府上台後考慮進口，但因狂牛症仍若隱若現，激起在野民進黨的大力杯葛，一百多個民團三天兩頭上街抗議。但當年7月聯合國國際食品法典委員會（CAC）通過萊劑殘留容許量，讓事件有了轉圜餘地，2014年美牛也正式進口了。

儘管如此，當年民進黨無視CAC標準過關，在立院《食品衛生管理法》修正案投反對票，民進黨包括現今府院黨領袖全上街抗議。如果現在說「時空不同」是因國際已有標準，那為何如今指責別人的，當時卻反對到底？

看看當年任教中興大學的的陳吉仲隔年參加街頭抗議說，「政府當初以牛豬分離，服豬農與國人，如果政府違背諾言，要不要有人下台？」陳吉仲不僅堅持牛豬分離，還要求美豬零檢出。

再看2017年新任衛福部長的陳時中當年受訪說，「不能因政治考量開放進口，衛福部有這個腰桿子，也挺得起來」、「捍衛不成決不戀棧，摘掉烏紗帽也在所不惜。」如今，陳時中竟說開放是「換取一個台灣在國際上的地位」。

沒錯，美國總統川普為贏選舉，難料選前會給什麼恩惠。但重點還是應回歸，怎樣才能完全維護國人健康。台灣搶在全球160國前引進美豬牛，希望這麼折騰，別賠了夫人又折兵，國人健康出問題，最後什麼都拿不到。