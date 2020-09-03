政治明明現實無情，但這幾天若是端看館長陳之漢槍傷住院的新聞，可能會誤以為台灣政治真是「溫情滿人間」！上一次各路政治人物如此大集結，也就是不久前李登輝的追思葬禮。一介網紅陳之漢，如此席捲了台灣政壇非比等閒的關注，究竟為我們的社會訴說了當下何等的政治樣貌？

館長「差點被開槍打死」，關於這死裡逃生的背後，猶有讓人吸睛熱議的案情懸疑和利益祕辛。但政治人物們二話不說、立馬當下絡繹前來，規模與頻率確是前所未聞。醫院病房內外排滿的花束盆栽在走廊上已經繞了彎又彎，插滿各路政治人物的祝福康復卡片，其中以蔡英文總統致贈價值數千元的豪華水果籃，最為「搶眼又實用，平凡又溫馨」。

而除了館長自身商場及黑白道上的朋友到訪，據說每日上門到醫院希望親自探視的地方民代、立委助理人數之多，早已是「等級不到、恕難見面」的頻繁密度了。於是唯有同樣人氣、影響力堪稱實力匹配，諸如台北市長柯文哲、立委高嘉瑜等級的人物，才有機會給予和館長一起「察看傷口、獻唱祝福」的一對一機會。

儘管館長身為「政治網紅」，曾經邀請了許多政治領袖人物上節目專訪，若要說大家從此「交心、交義」，那也未免太過矯情噁心。這次被3發子彈嚴重警告的意味濃厚，館長也沒噤若寒蟬，除了案情本身謹慎小談幾句，眼前有政治人物送上門來恰好可以「繼續直播」，每天烹煮社會關注與網民熱度。政治人物多方前來「蹭熱度」，館長剛好一起抱團共舞，這是社會大眾至今對館長槍傷的歷歷在目所見！

傳統過去的政治界線，包含著許多不成文的禮儀與禁忌，政治人物公開往來的「民間友人」往往精選再三，體現著自律、謹慎與節制。如今台灣政治人物顯然早已捨棄了「典範、價值」，寧可屈就在所謂的「人氣、眼球」之下東蹭西蹭兩下，而館長陳之漢恰好是最明確的指標。

因為最初從網路發跡的陳之漢，當時與韓國瑜同樣是從「基層語法」出發，在草莽形象與粗鄙髒話中，因為傳達著真誠的關注與倡議，造就出強烈的反差獲得網民追捧。陳之漢是聰明人，很快察覺到自己「跨界」碰觸政治議題，同樣具備網路世界所需的反差效果，所以最終在這幾年的選舉戰役中也獨樹一格地在網路上幫忙搖旗吶喊。

這當中其實同樣充滿著「算計、謀略」，差別在於陳之漢的發展重心更多是實質利益上所謂「名氣變現」，實踐著網紅經濟，將眼球焦點轉移至大量自家商品與產業擴張，而不是「往政治方向邁步走」！所以當選舉的政治熱季一過，他也乖乖重新在直播上賣肉、賣蝦、賣水餃，標準網紅深識時務的「見風轉舵」了。

這樣的網紅人物，讓各路政治人物彷彿「上山朝拜」不絕於途，只是讓我們清楚直視著台灣政壇的「集體缺乏自信」！對於「人氣＝網民＝網紅」的飢渴與矯情，如今瀰漫在政壇的往來張望之中，但對於基層大眾各種真實的「觀感、反感」，政治人物們若非興趣缺缺就是反而在權力體制的傲慢中盤據睥睨。「營造眼球、支配眼球」如今成為政治人物與網紅們共舞、共謀的唯一目的，館長當然不能死，至於人民的死活顯然完全不足掛齒。

（作者為資深媒體人）