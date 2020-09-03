美國國務次卿克拉奇將於9月率團訪台，與我國經濟部官員共同主持「台美經濟暨商業對話」，作為對台灣開放美豬進口的回報。在無奈之餘，國人或許會期待蔡政府能從美國手中換到一些實質利益，但是美方是否會很爽快滿足台灣經貿與安全需求，還是百般刁難，都要看蔡政府能否應對得宜。

國務卿在美國是百官之首，克拉奇主管經濟成長、能源和環境。儘管克拉奇的來訪讓蔡政府士氣大振，也讓許多國人以為所有美好的事物都會從這個平台搭建的第一天紛至沓來，但從過去台美經貿談判的經驗來看，美國人的談判手腕固然高明，但更厲害的是美方談判團隊高漲的氣焰。

不要以為台灣開放美豬、美牛進口，美國就會很快和我國簽署自由貿易協議（FTA）或雙邊貿易協議（BTA）。事實上，開放美豬、美牛進口只幫助我國取得這個高層對話平台的入場券而已。

美豬、美牛的開放進口或許有助於對話氣氛的營建，但對話畢竟不是談判。雙方如果談得愉快，我方又很合作，美國官員也許會事先透露美方的要求清單，讓我方所準備。若是美方認為我方不夠配合，也許就會丟下一句「美國不滿我國享有太多貿易順差」，讓我方自己想辦法。

在談判過程中，由於美國政府必須滿足農業州的需求，因此美方會要求我國採購更多的農業品。滿足了農業州之後，美國又會要求台灣採購工業州的產品，或強化智財權的立法與執法，反正沒完沒了。雖不能說是「人為刀俎，我為魚肉」，但基本上我方談判代表總是興沖沖、氣昂昂地坐飛機上談判桌，卻丟盔卸甲、垂頭喪氣地回國。

話說回來，克拉奇的來訪多少還是符合我國的國家利益。首先，他的訪問有承先啟後之功。無疑，他是國務院的高官，但卻不是負責安全事務的官員，北京就算不高興，又能怎樣，畢竟部長級官員都來過好幾位了。他的來訪不僅為比他層級更高的國務院與國防部官員鋪了一條路，也為負責安全與網安的助理國務卿或助理部長開了一扇門。

克拉奇與衛生部長阿札爾的來訪，顯示美國總統川普正逐步履行鼓勵美台官員互訪的《台灣旅行法》。

作為美豬、美牛的交換條件，亞太助卿史德偉表示，美國將持續履行在「六項保證」的承諾，幫助台灣抵抗中共的壓迫與恐嚇行動。言下之意就是，大陸對台灣的軍事壓力愈大，美國對台灣支持也愈強。

克拉奇的來訪顯示，在11月3日大選以前，川普會認為打「台灣牌」對他的選情有加分作用。這次派遣次卿級官員訪台，可以看出他打「台灣牌」有自己的節拍，台灣也許應該打鐵趁熱，最好能在美國大選前簽署FTA或BTA，以免夜長夢多。

（作者為淡江大學外交與國關系榮譽教授）