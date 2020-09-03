中國國民黨就改革委員會提出的兩岸論述，由江啟臣主席下鄉與支持者對九二共識進行多方討論。近日推出更新版本「九二共識2.0」。除了正面肯定九二共識對台灣帶來的和平安全與經濟發展之外，更強烈反對民進黨企圖帶領台灣走向戰爭的意圖。新版論述直接點出改革的亮點，將《中華民國憲法》首度放在九二共識的論述之前，意即未來兩岸任何的溝通交流，必須奠基在《中華民國憲法》架構下，才能繼續討論與運用九二共識。簡言之，《中華民國憲法》是基本要件，而九二共識則是此框架下的戰略主軸。

這次國民黨談改革，必須改得有感才能說服選民。細看這次新版論述內容，試圖走出過去因為民進黨利用執政優勢，汙名化甚至不承認九二共識，栽贓成「九二共識就是一國兩制」。因此，將《中華民國憲法》拉到九二共識之前，使其成為九二共識不可或缺的基本要件。簡言之，只有當這個要件成立，後面的結果才發生。中華民國憲法制度必須是因，九二共識才能為果。只有確保中華民國的存在，國內選民才會支持九二共識和體會它對台灣所帶來的和平穩定。

平心而論，過去數十年台灣兩大黨的兩岸論述，仍以國民黨的版本較為完整。民進黨並沒有一套完整兩岸論述，充其量就是頂著《中華民國憲法》，戰略上行兩岸對抗之實。過去民進黨對中華民國的論述，也是經歷了磨合和中間化。從早先說中華民國是「甚麼碗糕」、「那個國家」、「流亡政府」，到「中華民國台灣」。其實我們發現，拿香跟著拜的是民進黨政府。每到選舉，用「中華民國」搶中間選票成為政黨當務之急。

若中華民國憲法是目前兩岸三黨「默認」的最大公約數，那國民黨作為在野黨的論述主軸，還是要回到《中華民國憲法》框架。在不放棄九二共識的前提下，進行平穩而不躁進的論述。避免九二共識被汙名化的首要任務，就是強調中華民國在台灣的歷史事實，避免「一國兩制」在台灣選舉帶來的殺傷力。更能保護國民黨被有心人士操作成小綠或小小綠。

雖然新版論述試圖對「九二共識」開拓更進一步的論述空間，但實質上並沒有背棄兩岸中華文化同質性的底蘊。江啟臣努力維繫黨內中華民國「正藍」板塊的聲量，同時積極拓展年輕世代對台灣主體意識的追求。黨版論述第二個與時俱進的特點，就是強調《中華民國憲法》重要性與孫中山先生創黨時的「振興中華民族」理念。在九二共識持續推陳出新的同時，並不是一味放棄中華文化，用以換取年輕世代本土化。相反地，國民黨並不會毫無信仰的「在地化」，因為沒有信仰，就沒有力量。維持固有中華文化道統，將是國民黨改革的信仰，也是兩岸求同存異中，「求同」的力量。

在融合大中華民族主義與台灣意識的巨大鴻溝方面，新版論述採用積極的正面表列。弱化統獨議題，並揭櫫對自由、民主，和法治的重要性。對北京的人權與香港問題上，展現更「接地氣」的口吻；明確指出兩岸在求同存異中，價值觀最主要的「差異」。台灣過去數十年民主與法治發展，必須是可輸出的價值平台。若中國大陸期望恢復兩岸交往，必須採用更包容的心胸，將此價值平台的「差異」，重新置放在對台工作首要位階。這樣才能真正體會台灣人民「和平」交往的「大中華民主價值」。

全球反中聲浪陸續聚集，此時國民黨改革路線必須擺脫非黑即白的對抗路線。「多方下注」與「全面納入」美中強權的思維，必須呈現在未來兩岸論述中。就算與美中「維持等距」難以達成，但避免全面對抗或無限制扈從，遠遠比一面倒更能深得選民的認同。溫和富有彈性的兩岸論述對政黨或人民仍然是利大於弊。

（作者為國立政治大學外交系副教授）