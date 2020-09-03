1960年代冷戰期間，蘇聯占領了東德然後將西柏林團團包圍，並建造了柏林圍牆劃開共產專制與資本民主的分界。1963年6月26日，時任美國總統的甘迺迪飛抵西柏林，發表了著名的「我是柏林人」的演說，宣示西方國家捍衛西柏林與反抗共產壓迫的決心。就像日前訪台的捷克議長韋德齊以中文說出「我是台灣人」，而獲得立法院的滿堂彩；甘迺迪的這場演說之所以被稱為「我是柏林人」演說，就是因為他在演說的最後，以德語對台下的西柏林民眾說出了這句「我是柏林人」做結，讓西柏林人民備受感動。

只不過這場演說之後，坊間也有一個所謂的都市傳說流傳出來：原來甘迺迪當時為了討好柏林人所說的那句「我是柏林人」其實說錯了。因為他的德文原文在「柏林人(Berliner)」前面加了一個冠詞，加了冠詞的 berliner 就變成了爆漿甜甜圈。於是甘迺迪的那句「我是柏林人」其實聽在德國人的耳中，就成了「我是個甜甜圈」。這個趣聞也讓許多海內外人士津津樂道至今，好在中文沒有這種問題，韋德齊的的那句「我是台灣人」也說得有模有樣，才沒有在歷史上留下另一筆趣聞。

從「我是柏林人」到「我是台灣人」，甘迺迪和韋德齊的演說挑動的無疑就是聽眾心中的一種民族情緒。民族情緒對政治人物來說是最不需要解釋，但是渲染力和效果最好，又能持續發酵的一個有力工具。就像希望能爭取總統連任的美國總統川普，一直以來狂打的其實也就是一塊「我是美國人」的招牌。他從在商場、好萊塢影視圈的經驗，就已經深諳了一般大眾要什麼、想看什麼、想聽什麼的心理。

包括他從2016年的選戰就一直在強打的「讓美國再次偉大」，還有這次的「讓美國繼續偉大」；以及他一路以來所強調的，以白人勞動階級保守派為主的「美國價值」，都是一個其實很籠統，但是聽起來卻好令人振奮的概念。你說他一直反移民、設下各種障礙，甚至是在美墨邊界蓋長城都要阻擋移民進到美國，但這些移民還會不會來？他們還不是前仆後繼地想要進到美國，想要變成川普口中的「美國人」？這樣的情況又更加強了川普對於移民和美國社會的描述。

無論你喜不喜歡川普這個人，你不能否認的是他這個人、他說的話都充滿了「個人特色」。站在行銷、宣傳的媒體角度，只要「有新聞」都是好事。不管你愛川普還是恨川普，至少你都「知道」川普。而民主黨的拜登在這一點相對來說就吃虧很多；其實不光是拜登，是整個民主黨在川普的光環之下都很吃虧。他們既沒有一個強而有力的政治明星，也找不到一個像川普的口號這樣，掛起來就足以讓人充滿嚮往的「我是美國人」、我代表美國價值的民族招牌，也難怪雖然疫情嚴峻，各方對川普政府多有批評，但民主黨的總統選戰卻始終還是打得艱辛。

（作者為口譯工作者）