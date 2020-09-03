近日來，蔡總統突然宣布開放美國含瘦肉精肉品進口的爭議，很容易讓人聯想到英國著名小說家歐威爾（George Orwell, 1903-1950）的《動物農莊》一書。

《動物農莊》中的主角是豬，這次瘦肉精的焦點是豬肉。在故事中，執政者上台前後，可以說出完全相反的話，令讀者吃驚，但是在故事脈落中又好像是那麼地順理成章。這次瘦肉精政策也是明擺的大轉彎，執政者卻又可以說出「過去禁止，今日開放」，並無矛盾的說詞。再者，故事中掌權者透過訓練有素的狗，遏制不同的聲音，形成只有執政者的一種聲音。而當前有論者認為是網軍帶風向，形成優勢的多數聲音。一個具體的例證，在2012年時，當時馬政府擬擴大開放美牛、美豬進口。當時全國有上百個團體上街頭抗議，而如今，據媒體統計卻只有兩個團體表達抗議的聲音。一項違背民生利益的事，一個今是昔非、自打嘴巴的政策，執政者要人民買單，人民也就默默地接受。

不過，光是指網軍帶風向，多數優勢造成的沉默螺旋效應，使得少數聲音不敢發聲，默默地接受，這種說法可能過於薄弱。網軍帶風向也是要在風口上，如果是逆風而行，很少能夠扭轉乾坤的。

那麼為何民眾對於購買美國瘦肉精肉品，只能默默地接受？簡要的說，這其實是蔡政府「聯美抗中」的大格局氛圍下，人民似乎只能不得不接受。面對日益危險的兩岸軍事衝突，台灣民眾越發感到不安，寧可以自身的食品安全換取美國「可能」提供的安全保障。

根據心理學家的研究，人性傾向「部落主義」，因此很容易區分我群、他群，形成資源上親疏遠近的分配。民進黨在台灣民主化的過程中，為了爭取執政權，打著仇中的旗號，高舉台灣民族主義大旗，以仇中、仇國民黨的方式，訴諸人性部落主義的特性，獲得選票，贏得執政。但是，過往的國民黨政府採取是「反共不仇中」，這還有僵局可以突破。但是，一旦採仇中政策，仇視中共政權、仇視中國大陸的人民，諸如日前對於「小明們」入境的歧視，這是引領台灣走向與14億人為敵的窘境，這是領導者帶領台灣人民走向危險道路的錯誤方向。

《動物農莊》是諷刺蘇聯時期史達林獨裁統治的小說。類比今日台灣民主政體，為何還會有些相類似之處？其實，民主也可能會出現獨裁，多數也可能形成暴政。尤其是，當認同（認同的另一面就是排外，譬如仇中）成為主要訴求時，就形成一種最大的吸力。所有的政策問題，都敵不過這個仇中路線。為了仇中，食品安全可以不顧、人權爭議可以忽略，形成一種單向的聲音。雖然有利於執政者吸取選票，但是，這種民主獨裁可能會造成更多的危險。

如何面對這種民主獨裁時代？少數理性的聲音必須要能堅持的發聲，不能被沉默螺旋淹沒。其次，民主體制本來最精彩的設計就是分權制衡，「唯有野心才能制衡野心」。國家權力機構間的相互制衡或者媒體應該認真扮演監督角色，才能避免「權力使人腐化、絕對的權力使人絕對的腐化」之惡果。(作者為世新大學口語傳播學系副教授)