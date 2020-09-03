智慧手機涉及了幾乎無所不在的監控與隱私權議題，最近受到許多民眾的關心。

科技帶來的方便，必然伴隨著監控與隱私權的外洩，這是有利必有失的一體兩面，很難避免。踢爆稜鏡計畫的美國前中央情報局職員史諾登曾經表示，光是智慧手機關機並不能避免監控，因為關機不是真的關機，仍有微弱的電源供應，最好拆掉電池，再用金屬盒子屏蔽。到了5G時代，想要徹底屏蔽，最好出動「法拉第籠」。

絕大多數的民眾，自不可能有史諾登這種警覺心，也不太可能放棄智慧手機帶來的便利，只能加強自己原本可能沒注意到的智能手機素養。

以最基本的電信服務來說，只要有訊號，電信公司當然就知道使用者位於什麼地方，行蹤無所遁形。手機用戶去什麼地方，停留多久，電信公司都能掌握，只要交叉比對，誰跟誰在什麼地方碰面，具體時間與見面頻率，都很清晰。

再看網路瀏覽器、通訊等各種應用程式，使用者的使用行為，看什麼網頁、使用什麼關鍵字、跟什麼人最常聯繫，甚至是通訊的內容，理論上業者都會知道，即使很多業者都強調絕不可能去監看使用者的通訊內容，但這當然是倫理上的自我約束，而不是技術上的不可克服。

更重要的是，千萬不要以為下載了這些應用程式，只要不開放授權，或者只是有限授權，自己的隱私就會獲得保障。一來，授權只是法律上的同意，未必跟技術有關。就算沒有授權，這些應用程式一旦被下載了，技術上還是有可能獲得使用者的資訊。二來，這些應用程式有沒有暗藏不告知使用者的功能，或是夾帶什麼惡意軟體，使用者絕對不會知道。

智慧手機使用者承擔的風險，絕對比想像中更多。以臉書來說，開設帳號時要勾選同意書，裡面就包括了所有上傳內容，包括文字與影音檔案，都同意臉書使用。至於使用者透過Messenger的私訊內容，臉書會怎麼應用，也讓人充滿好奇。美國傳播學者也指稱臉書還可以自己透過智慧手機的麥克風監聽聲音。臉書被發現後，也承認確實有這種隱藏式「服務」。

如果有人開始擔心使用智慧手機會被監控或者造成隱私權被侵害，請放心，因為擔心也沒用，乾脆不必擔心，除非完全不使用智慧手機。當然，這是從一般民眾的角度來自我安慰，因為一般民眾其實沒有什麼機密可言，業者可能還懶得認真監控，也不想要無名使用者那些沒有價值的隱私。倒是政商各界大人物要多小心，以免哪一天就因為自己欠缺智慧手機的基本素養，而一不小心就陷入了重大危機。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）