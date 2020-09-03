高嘉瑜現身病房獻唱祝福館長。(翻攝自臉書粉專「飆捍」)

不論你喜不喜歡、認不認同他，恐怕都不得不承認，最近台灣最紅的新聞人物堪稱是網紅「館長」了；剛好有一段關於他的視頻近來也在網路流傳，只見還未遭到槍擊前的館長自信滿滿地說：「我不是在臭屁，我現在掉一根毛，全台灣會暴動，不然你試試看。」真是好大的口氣！

館長現在不只是掉了一根毛，而且是還被人開了三槍，結果台灣並沒有暴動，但包括時代力量前主席黃國昌自願擔任義務律師、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲等人都前往探視，更別提有不少立委爭相前往慰問甚至「獻聲」，連蔡總統都具名送了水果禮盒關心。

但其實也有很多人對此現象大不以為然，更想問的是為什麼政治人物要搶著去蹭館長熱？又是什麼樣的社會給了館長這麼高張的氣燄？

外界並不清楚這些政治人物與館長個人真正的交情有多深，有無必要非得在此時去探視一個言行極有爭議的網紅，但社會看到的卻是這些平日高高在上、口才便給的首長與立委，在探望館長時乖乖站在他的身旁，像個下屬般聆聽館長的高談闊論，試問這是要傳遞出什麼訊息給社會大眾？

館長遭到槍擊當然要勿枉勿縱，盡速查明真相究辦，但在網紅的操作邏輯裡，已經發展出另一套SOP，從中槍當下、送醫院的實況，再到每天病床上的講話、探視者的記錄與禮盒花籃的展示，一切都要透過直播PO在網路上，在這個彷如虛擬的世界裡，這些政治人物都成了網紅提升身價的活道具而不自知。

政客蹭館長熱，不管是湊熱鬧或是為了選票，但如此自降格調、價值錯亂，到頭來更可能自陷困局，遭到民意更大的反感而得不償失。