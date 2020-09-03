2019年選戰掀起的抗中保台浪潮，讓綠營政治人物支持度由黑翻紅，紛紛搶占民調排行榜領先群。各家主流民調皆顯示，連任之後的蔡英文與閣揆蘇貞昌，支持率都在6成左右，巔峰更達7成，對比綠營的不可一世，在野黨則顯得寂寥。不過，依據TVBS和美麗島電子報最新調查，民進黨在達到高峰後，卻出現意外的「侯友宜現象」，值得深入探究與解讀。

TVBS調查顯示，侯在12位主要政治人物中，以73%滿意度遙遙領先蔡英文的52%和蘇貞昌的48%，不滿意度僅7%，遠比蔡英文的27%和蘇貞昌的35%為低；美麗島的調查佐證了TVBS，高達82%民眾信任侯友宜，僅8.3%不信任，蔡英文則分別為64.2%和29.7%。

侯友宜滿意度與信任度如此之高，不滿意度和不信任度又如此之低，顯然他不只獲得同黨民眾的支持，也能博得多數無政黨及不同政治立場者的支持。唯有獲得其他陣營民眾的支持，才能達到這麼高的數據。

取代柯P跨越藍綠

以TVBS的調查，就有78%的民進黨支持者和71%的時代力量支持者，對侯友宜的表現滿意，坐落在極獨光譜的基進黨更多達79%滿意侯友宜；美麗島的調查亦顯示，泛綠支持者對侯友宜有82%的信任度。

有人批評侯友宜「藍皮綠骨」，才能獲得到泛綠選民的支持，但數字會說話，侯友宜並非一開始就能獲得綠營支持者的青睞。觀察TVBS的長期數據，他在2018勝選之初，民進黨與時代力量支持者滿意度僅37%，不滿意度分別為35%和38%。歷經兩年時光，侯友宜堅持市政優先，少有政治口水，苦幹實幹的做法，反而倒吃甘蔗，一躍成為政壇典範。

與侯友宜形成強烈對比的，是號稱超越藍綠的柯文哲。他創立民眾黨，誓言走出與藍綠不同的路，也未如同時代力量，陷入大黨側翼的路線不清問題。但柯文哲個人特質強烈，時常與藍綠政治人物爆發激烈口水戰，太極拳的應對方式更讓人看不出他的理念，政治素人慢慢變成政治油條。在TVBS的調查中，柯排名倒數第三，僅獲得到32%的滿意度，不滿意度達42%。

更令人訝異的是，柯不只無法獲得到藍、綠支持，連中間選民的滿意度都只有26%，其支持群眾僅剩民眾黨支持者。兩年前的調查中，柯文哲滿意度高達61%，不滿意度僅22%。誰能想到國民黨的侯友宜短短兩年就取代柯文哲，成功跨越藍綠。

從當前台灣政治的藍綠對立氛圍來看，侯友宜的表現難得。民進黨看似擁有高支持度，卻已出現衰退跡象。從5月蔡總統就職並改組政府至今，根據TVBS的數據，蔡總統的滿意度下滑9%，主要來自時代力量、中間選民與其他小黨支持率的流失，蔡的支持光譜面臨窄化問題，主要來自民進黨支持者，高達91%。換言之，蔡總統漸漸變成「民進黨的總統」，對一個需要因應外部危機的總統而言，不是一個不利的情勢。

根據「台灣選舉與民主化調查」今年6月的數據，最多人選擇「經濟發展」是政府應優先處理的問題。拚意識形態或許可以獲得選票，卻不能增加就業機會、提升人民生活素質。專注在議題、政策，注重民生經濟，才是民心所向，也是政治人物最根本的成功方程式。

遲早會受嚴厲檢驗

侯友宜支持度攀上高峰，有3個可能，從大背景來看，可能是台灣選舉「鐘擺理論」的再次驗證，民眾開始對「抗中保台」的意識形態論述疲倦，期待苦幹實幹型的政治人物。其次，可能是民眾對技術官僚的懷念，侯友宜話不多、政治性不強、實事求是，是當今政治人物中，最具有蔣經國時代技術官僚特質的一個。第三，泛藍、泛白既有領袖崩塌，包括韓國瑜、柯文哲等，聲望都已重創，社會希望有制衡民進黨能力的政治領袖出現，因而產生移情作用。

不過，侯友宜畢竟是地方首長，無須對兩岸、國際、認同等政治問題表態，讓他容易保持中立姿態，他只要涉足中央層級選戰，就必須表態，遲早會受到嚴厲檢驗。他現在的高滿意度絕非2024的入場券，他自己應該心知肚明。