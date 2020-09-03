農委會成百變怪？萊劑飼料標準「一日雙變」 朝令夕改成常態？ 20:382020/09/03 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會成百變怪？萊劑飼料標準「一日雙變」 朝令夕改成常態？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會成百變怪？萊劑飼料標準「一日雙變」 朝令夕改成常態？ #朝令夕改 #農委會 #百變 #萊劑 #飼料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 簽FTA就給你喝采 柯P問小英：開放美豬是換了什麼東西回來？ 12:162020/09/01 政治 反制農田水利會改制 自救會提假處分 藍委將提釋憲 12:592020/09/01 政治 低價美豬牛襲台 大成、卜蜂剉咧等？ 13:162020/09/01 財經 美國豬開放豬農憂生計 喊話蔡政府：我們只想吃得飽 12:122020/09/01 政治 農委會公告萊克多巴胺可供牛豬隻飼料使用 台南藍營要求市府「零檢出」否則開罰 15:202020/09/01 政治 美豬牛進口如何取信於民？陳吉仲：絕對落實強制標示 13:352020/09/01 生活 彰雲農揚言北上放生豬仔抗爭 04:102020/09/01 生活新聞 不只秋冬鼻過敏 夏季3個NG行為也會大爆發 12:332020/09/01 生活 美豬叩關 豬農促產地標示明確 04:102020/09/01 地方新聞 限量20萬張百元購書抵用卷 逛明年國際書展就能領 14:062020/09/01 生活 言論熱門新聞 中時社論》侯友宜高人氣不等於2024入場券 - 中時社論 - 言論 旺報社評》蔡政府沒告訴你的美豬祕密 - 旺報社評 - 言論 齊評天下：石齊平》西方人看不懂的中國 - 名家 - 言論 邵宗海》美中台 誰開第一槍 - 觀點 - 言論 徐宗懋》美國爆發二次內戰的隱憂 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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