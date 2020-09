無色覺醒》賴岳謙:利用中印矛盾之際?日印建立戰略關係?(2019/11/30,圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第711集播出,由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析:「利用中印矛盾之際?日印建立戰略聯盟?」

日本和印度雙方首次展開「二加二會談」是在2019年12月,兩國外交與國防部長會將兩國關係定位為「特別戰略全球夥伴關係」。近期,日印關係持續友好升溫,在政治、安全、經濟等方面,均取得迅速發展。兩國預定於2020年9月透過視訊的方式,召開國防部長級的對談。日印關係更加緊密也牽動著全球局勢的變化。

日本在二戰結束後,頒布《日本國憲法》,當中時常被列舉的三大原則是,尊重基本人權、主權在民、放棄戰爭。憲法最重要的部分是日本不能夠對外作戰,只能從事自我防衛。但日本卻一直游走在灰色地帶,按照日本憲法的規定,日本的軍艦是不能夠離開領域,以及進行軍事行動。但日本以打擊海盜為名,將軍艦駛入北非、中東一帶,這樣的行徑也引起週邊國家的不滿。

此外,日本與美國有簽訂《美日安保條約》(Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan)宣示兩國將會共同維持與發展武力,以聯合抵禦武裝攻擊。條約中最有爭議點在於,若美國在日本領土外遭到攻擊,日本為了防衛美國,將不受《日本國憲法》任何禁止境外軍事行動的限制。種種舉措都說明,日本政客相當期盼能突破憲法的限制,提升國際影響位置。

因此對日本而言,拉攏印度是在國際戰略中實屬重要,印度洋是日本進入東非地區相當關鍵之海域,只要與印度的關係足夠緊密,便可使日本的海上運輸通道無虞。

印日兩國在去年的「二加二會談」中,雙邊都有意願且期盼能盡速簽訂「物品勞務相互提供協定」(Acquisitionand Cross-Servicing Agreement, ACSA)。若是今年九月順利簽訂,未來日本軍艦將會有權利停靠於印度港口,而印度也能藉此互利於日本訓練印度飛行員等。

惟印度長期以來主張的是不結盟政策,不與任一國家建立軍事同盟關係,但當印度在國際外交軍事政治等,越趨向日本與西方國家陣營時,必然會引起俄羅斯的警覺,因此俄國也不斷拉攏印度,在各方勢力都試圖拉攏印度的情況下,想當然爾,印度的國際戰略地位也將隨之提升。

日本在國際軍事外交的政治戰略行為,是否犯有牽制中國大陸的意味?而日本在經濟貿易往來發展,卻也非常依賴中國大陸市場,若日本軍事戰略上要站在西方陣營裡,遏制中國大陸海軍或海域發展,破壞中日兩國經貿關係,這對日本傾向西方政客而言,這顯然是相當不智的決定。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享!