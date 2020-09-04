世人求神拜佛，多是為了滿足世間利益。假使佛菩薩天天給你感應，天天顯靈與你打招呼，但卻不實現你的願望，還常常打臉。恐怕除了少數特別虔誠的信徒外，大多數人會覺得失望，認為這種顯靈毫無意義。

這，就是美國現在對台灣的態度。儘管在疫苗、FTA等攸關台灣核心利益的課題上具體承諾是「零」，卻成日炒作「訪台」的姿態。實際上若拿不到利益，美國大官哪怕來100個又有何用？

首先，我們必須再三強調，開放瘦肉精美豬入台不是一件小事情，是對國民健康蘊藏極大傷害的高風險行為。民進黨政府總拿CODEX（國際食品法典委員會）說嘴，說CODEX已訂出瘦肉精使用國際標準，民進黨只是跟隨；在野時期激烈抗爭，是因為那時還沒訂出國際標準，所以民進黨昨是今非沒問題。但事實上 CODEX並非一定得遵守的聖旨。

CODEX於2012年7月訂出標準，該月民進黨立委田秋堇接受新頭殼訪問，強調CODEX訂出的萊克多巴胺標準並非全世界通行的唯一標準，我國可以訂定更為嚴格的標準。時任民進黨團書記長陳亭妃也說，既然CODEX訂出標準，就必須面對，但「台灣仍可自訂較高規範標準，以保護國人健康」。

請注意，田秋堇與陳亭妃發言時，CODEX早就訂出標準了。誰曰不能「反抗」CODEX？有國際標準就一定要照做？

不只如此，民進黨立委管碧玲當時也說：「不接受CODEX結論，不代表自外於國際社會，例如歐盟也沒跟進，甚至不少國家規定更嚴格。」管甚至說，未來萊克多巴胺進入食物鏈，即便「強制標示」也無法替健康把關。徹底打臉2020年（現在）民進黨政府「強化豬肉產地標示即可保護國人健康」的謊言。

無論民進黨政府如何狡辯，開放美豬就是的的確確讓台灣民眾健康蒙受巨大風險。政府拿紐、澳、日、韓、港已開放瘦肉精美豬說嘴，說這對健康沒傷害，但絕口不提全世界有160國，包含俄羅斯、歐盟與中國都不開放，如果瘦肉精真這麼無害，為何不開放？難道這些國家的衛生與經貿部門都是笨蛋？

天下沒有白吃的午餐，儘管蔡總統強調開放美豬沒有所謂的「交換說」，但這恐怕連三歲小孩都不信。那我們就來檢視一下蔡總統換到了什麼？坦白說，除了換到一趟衛生部長來訪台灣外，我們根本看不到任何具體的「牛肉」。

關於全世界搶破頭的新冠肺炎疫苗，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）在8月10日說：「優先提供美國，一旦滿足國內需求，會以公平方式提供國際。」也就是台灣沒有特殊待遇。而關於大家心心念念的FTA，美國華府智庫「傳統基金會」也在8月31日台美視訊會議中點出，美國政府仍相當在意「台美貿易逆差擴大議題」，經濟部長王美花也馬上回。「我們也擴大從美國，採購天然氣跟相關的原油，就長期供應鏈的合作，我想是不是也可以適度地來緩解這樣的問題。」

天啊！吃了個瘦肉精美豬還不夠，還要繼續讓美方予取予求，先承諾採購天然氣與石油。這是朝貢嗎？FTA八字沒一撇，卻要先讓台灣人健康受損，這樣對嗎？當然不對！

事實上，民進黨選擇在美國11月總統大選前夕宣布開放瘦肉精美豬，實為高風險政治行為。因為以現在各種民調數字看來，川普政府連任機率偏低，近日雖有民調聲稱川普與拜登距離拉近，但拜登在大多數的民眾中都領先川普5％以上，6個搖擺州目前幾乎所有民調拜登也都領先。8月份拜登更吸金108億，打破總統候選人單月籌款紀錄。種種跡象都顯示川普政府連任機率低。

這時候開放美豬，對川普陣營爭取農業州選票，勢必產生一定程度的幫助，而在零和遊戲的選具態勢下，對一方選情有利就是對另一方的傷害。若是最後川普落選拜登當選，拜登會不會「投桃報李」，給台灣政府小鞋穿，報一箭之仇？誰也說不準。

台美官方總是嘴上喊雙邊有很長遠深厚的友誼，但我們心知肚明外交最重要的是利益，那也無妨，好的利益夥伴合作關係，需要建立在雙方都得利上，才維繫得下去。面對美國，還是期許民進黨政府有所堅持。若無法守護2300萬人的核心利益，美國官員縱使來了100個，又如何？仍是毫無意義。

台灣人並沒有這麼好騙，望國內外所有勢力別低估了。

（作者為網路媒體工作者）