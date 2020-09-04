民進黨政府宣布進口含瘦肉精的美國豬肉，國際地位有沒有真如民進黨講的提升，尚待觀察，但可以肯定的是，台灣必將進入一個消費者「吃豬肉吃得不安心」、豬肉製品廠商「廣被質疑豬肉來源」、餐廳業者「終日忙於自清豬肉來處」的惶惶不安新時代。

含瘦肉精的美國豬肉、內臟能不能吃，吃了會不會危害健康，我們不必聽反對黨派的說法，也可以不必理會專家學者的分析，我們就聽信民進黨在野時期，怎麼提出數據，如何指斥瘦肉精的危害，就能理解。

大家比較不懂的是，在野時的民進黨，和完全執政的民進黨，為何對同樣的豬肉有截然不同的說詞。對這個，民進黨政府官員上下一致的解釋是，決定進口這樣的豬肉，是為了國家未來在的發展及前途，說這樣做才能「接軌國際，台灣才能擴大國際參與」。

民進黨這話說得心虛，不實在。難道國民黨執政的時候，民進黨堅決反對進口美豬，就可以不顧國家未來的發展及前途，不必「接軌國際及擴大國際參與」？當然不是。民進黨這種自己可以做，別黨不能做的幹法，就是要騙取執政權。

問題在於，台灣進口含瘦肉精的美國豬肉之後，真的有助於國家未來的發展，有助於國際接軌？未必。而且，我可以確定的是，民進黨的這一宣布，我們台灣必然是未見國家之利，先見人民消費豬肉之害。

台灣人對食品安全的警覺性高，也很重視飲食養生。就拿喝杯豆漿來說，很多人寧願多付一些錢，買非基因改造的豆漿。上街買個糕點，也都注意裡頭的糖分有多少，加了什麼添加物，有沒有防腐劑。

可以預見的，含瘦肉精的美國豬肉進口之後，絕大多數的台灣人在消費豬肉製品時，對美國豬肉，一定是避之唯恐不及，怕吃到這樣的豬肉。這麼一來，我們台灣社會必然會產生一連串的「進口美豬效應」。

台灣產的溫體豬肉價格必然會因市場需求而上漲，再加上民進黨政府宣布，要加強台灣產豬肉外銷，更會造成台灣豬肉市場供需上的失衡，而不正常的大漲，造成台灣人要吃口台灣豬肉，必須支付更高的代價。

這對動輒提著300萬現金趴趴走的有錢台灣人，沒什麼關係，但對一般台灣民眾就是很大的負擔。不過，這還是金錢上的問題，我比較擔心的是心理上的疑懼，會讓台灣進入一個消費不安的恐怖時代。

民眾準備吃頓水餃，可能會擔心市面冷凍水餃的肉餡，是不是美國豬肉。想上街吃個傳統美食魯肉飯，也可能會害怕那些碎肉，是不是美國來的。這麼延伸的想下去，買香腸、買貢丸、買肉包、買肉棕、買滷味等等，民眾當然也會因為擔心這些都可能含有美國豬肉，而停手卻步。

民眾這種因「進口美豬效應」而產生的消費疑懼，必然會影響肉製品廠商及業者的生意。從台灣過去幾次食安事件的經驗，廠商及業者為了自救，必然會花錢去請驗鑑公司，檢驗產品「不是使用美國豬肉」，然後，再花大錢去廣告宣傳，為產品自清。

但這消費恐懼還沒有結束。民進黨都會拿進口含瘦肉精的美國豬肉作文章，在野時說這有害健康，執政時說吃了沒事，做盡欺騙台灣人的勾當，那麼，我們的消費者，還會對肉製品業者的「不使用美國豬肉」的聲明，給予多少信心或信任？很值得觀察。

而不論如何，進口美國豬肉後的台灣，必將進入一個肉製品產銷及消費上，終日惶惶不安的時代。這種消費肉製產品上的不安與疑懼，會持續多久，會產生什麼政治效應，不是國際問題，而是國內問題。