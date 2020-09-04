網紅「館長」遭槍擊受傷住院，除了每日開直播講評最新狀況，媒體和網路熱烈報導追捧，各路政治人物爭相探視，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜公務再忙也要搶著蹭他，蔡總統更具名送去水果禮盒關心；如此「榮寵」堪稱台灣社會一絕，不僅造成社會大眾不同觀感乃至反感，也再度引發對網紅治國效應的反思與憂心。

平心而論，館長是當今網路世代的典型產物，也堪稱是台灣網路界當紅的佼佼者，他能在五花八門、競爭激烈的網路世界裡脫穎而出，擁有這麼多粉絲支持者；他的直率敢言與草莽粗鄙，三字經、五字經能毫無忌諱地脫口而出；性格強悍，動輒展露肌肉，嗆聲單挑，以及他不時跨界以其直觀與好惡來評論政治時事，都是他引人注目的獨到特色。乃至他能藉此發展其網紅經濟、擴充其健身事業、大做其他延伸生意，這也是他的本事。

政治領袖媚俗更惡化

然而，正所謂風行草偃，上行下效，各種流行世俗之風雖可各自吹拂，百花齊放，但國家上位者與擁有公眾視聽影響力的政治菁英們，卻能導引社會主流吹的是德風或歪風，以及要傳遞何種價值觀給我們的下一代。相較之下，在台灣社會各個領域和基層中，有多少努力奮鬥、奉獻付出的教育、公益、文化界人士，可曾得到如政客們對館長萬分之一的器重或關懷？這難道不是台灣文化的墮落？是非價值的錯亂？

網紅們可以為自己的利益與大眾的迷戀，肆無忌憚地放飛自我、追逐流量，但國家上位者與政治菁英們，卻不能不深刻體認到自己的公眾責任，正確抉擇進退；網紅可以無知，政治領袖卻不能不察，甚至媚俗更形惡化。

但精打細算的政治人物是不可能如此無知的，那為何他們卻總是自甘降格，追蹭網紅？說穿了也是缺乏自信，沒有主體的思考，只能倚靠網紅的操弄，不斷沉溺於人氣等於選票、網民等於支持度的迷霧中，像上了癮般的追逐短期的嗨度。問題是，一般的小政客可以如此，國家的領導人與政治領袖們也可以這樣不負責任、自甘墮落嗎？

網紅政治雖是時勢所趨，但政治網紅化的氾濫與扭曲，卻是必須釐清導正的時弊。且看以下這段：「在暗黑的選舉怪象充斥之際，吾人也看到了一些可喜的現象︰網紅政治的退潮。…某些政治素人依賴網紅政治一夕暴起的故事，激勵了更多政治人物投入虛擬的網路世界，企圖衝高聲量，凝聚同溫層，以便在選舉中攻城掠地，創下個人政治頂峰，於是網紅政治成為顯學，實幹的做事風格則備受忽視，這絕非成熟民主的正常現象。令人欣慰的是，近日有關縣市長施政滿意度調查，一些網紅型政治人物成績墊底，再高的網路聲量也抵不過實體世界民眾的不滿，顯然世道、潮流正在翻轉，這股撥亂反正的民意，若能在選舉中發揮正向力量，將可把台灣帶回民主正軌，成為一個正常國家。」

這段話何其熟悉、又多麼讓人哭笑不得！因為這是出自去年9月23日《自由時報》的社論，當時正是蔡英文民調開始超越韓國瑜之時，文中所批者一看便知是指韓國瑜與柯文哲。問題是，網紅政治的流弊應同時適用於朝野各黨，相互警惕，但如今網紅政治可曾退潮？而在民進黨繼續執政，且現在網紅多數與執政黨相互唱和之下，綠媒社論所批判的問題難道就不存在、自動轉彎了？

當心鍵盤治國新風暴

網紅政治的始作俑者即使不是蔡英文，但因此「發揚光大」而克敵致勝者首推蔡總統，當時花了多少心力、動員多少網紅、甚至民進黨還豢養網軍側翼進擊，操弄「反中」與「醜韓」時勢而最後贏得大選，國人記憶猶新。蟬聯執政、嘗到甜頭之後，行政院長蘇貞昌更是卯足全力總動員，大量投入政府資源人力，投入一波又一波的網路社群運動，尤其疫情期間，更不時搭著社群媒體作政策宣導，順便大刷自我存在感。

今年以來，「官方臉書」已成為一股新興勢力，負責PO文的小編們競相以詼諧有趣的語言和網友們互動熱絡，緊接著外交部便發生了「小編超越部長」的爭議，繼網紅治國後，又出現鍵盤治國的新風暴。創意不能混淆政策，手段也不能超越內容，當總統網紅化、閣揆小編化，國家的方向怎能不亂？