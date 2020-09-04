「口罩國家隊」提供的實名制口罩傳出有陸製口罩摻雜其中，且數量至少高達300萬片以上，震撼社會。自新冠疫情爆發以來，民進黨政府的防疫光環、中央疫情指揮官陳時中的高人氣，口罩國家隊都是關鍵，如今竟傳出口罩有不一樣的來源，當然會令國人感到憂心。

儘管陸製口罩的品質未必不及台製，但沒有明確標示就不應該，甚至是違法。然而，此一弊端除了必須追究業者之外，更曝露出政府的兩大危機，一是管理存在大漏洞，二是中央流行疫情指揮中心欺上瞞下，不老實。

陳時中說，加利是慣犯，他早在3月間就已經知道「口罩兩岸隊」的事了，但是為什麼他一直沒講？還讓總統蔡英文煞有介事地表示要「查辦到底」？如果不是工讀生忘了抽掉簡體字的許可證，被眼尖的藥師發現蹊蹺，真不知道這件事陳時中打算要瞞多久？蔡英文與其要查辦業者，更應該要查辦防疫指揮官吧！他不知道還「暗槓」了多少事沒講？

自新冠疫情爆發以來，各種相關「國家隊」紛紛成立，宣稱要整合資源、加速流程、強化防疫功效，但這些國家隊已一一出現困境。除口罩國家隊混含陸製口罩外，「防護衣國家隊」遭到政府砍單，生產過剩，相關業者的獲利受到影響，甚至波及整個紡織類股的股價表現。

由於疫苗政策布局缺乏全面性、法規政策慢半拍，「疫苗國家隊」在本土自製疫苗與代工生產國外疫苗之間徘徊未定，令人擔心會有兩頭落空的問題，即本土疫苗來不及生產上市，又買不到國外的疫苗。

政府念茲在茲的新冠病毒快篩試劑也是如此。主管機關審核速度遲緩，阻礙了相關試劑量產與上市的速度。例如，台灣第1件通過審核的核酸檢測試劑花了差不多1個月的時間，美國依「緊急使用授權」（EUA）在送件後2到8天即得到審核通過的證明。究竟是哪個環節卡關，陳時中要不要去了解一下？

日前美國衛生部長阿札爾高調訪台，台美之間在斷交後首度簽署了《醫衛合作了解備忘錄》，但是對於雙方能否共同開發新冠疫苗，甚至美方是否優先授權台廠生產新冠疫苗，阿札爾均未做出具體承諾，倒是他前腳剛走不久，民進黨政府就宣布開放含萊克多巴胺的美豬進口。

國家隊的夢醒時分，國人這才發現：為國人健康把關的防疫國家隊，一路以來的實質進展有限；鼓勵國人要多吃毒豬肉的「美豬國家隊」則效率驚人，陳時中和農委會主委陳吉仲最近「雙陳出擊」，真的好拚啊！

（作者為資深媒體人）