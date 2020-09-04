國民黨在江啟臣主席主導下，完成「八大改革」方案，其中最受關注的兩岸定位問題，以「九二共識2.0」定調。什麼是「九二共識2.0」？國民黨解釋，是強調中華民國的存在與價值，宣示「捍衛中華民國」。

國民黨於1911年締造中國民國，如今以「捍衛中華民國」為價值核心，聽起來蒼涼卻也真實。一方面，大陸認為中華民國已在1949年終結，另一方面，堅持台獨黨綱的民進黨二度執政，而且氣勢如虹，相對國民黨則氣若游絲，國民黨確實需奮起「捍衛中華民國」。

不過，民進黨已歷經多次蛻變，自蔡英文總統第二任期開始，最新國家定位是「中華民國台灣」，宣示「捍衛中華民國」。國民黨之所以跟進「捍衛中華民國」，潛台詞應該是「民進黨是假中華民國，是切香腸式台獨」，國民黨才是「真心中華民國」。這種欲言又止、話說半套式的論述，在網路時代注定失敗。

因為第一，市場區隔策略錯誤。「中華民國台灣」兼顧了憲政體制，不踩大陸和美國的紅線，又兼顧台派的感情。國民黨的「中華民國」呢？維護憲政是應該的，搶台派支持則注定失敗，國民黨的傳統優勢卻可能喪失。第二，國民黨假設民進黨是「切香腸式台獨」，那麼，未來與民進黨競爭，就不斷論述民進黨在「切香腸」。試問，一個只在雞蛋中挑骨頭的反對黨，有機會重新執政嗎？

在野黨想執政，要有能讓選民信服的論述與政策主張，帶給選民新希望。從這個角度看，國民黨和民進黨的市場區隔，是一個重要問題。從任何角度看，國民黨對大陸的理解、與大陸交往的經驗、和大陸的某種互信，都是國民黨的市場獨特價值，棄之不用，卻去和民進黨搶市場，極為不智。

江啟臣領導的國民黨，不願面對「國民黨與大陸的關係」及「中華民國與中國的關係」兩大問題，那麼，選民問創建中華民國的這個政黨「是什麼碗糕」應是理性之問。