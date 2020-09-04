近日捷克參議院議長韋德齊帶領89人參訪團高調訪台，引起各方關注。由於此次捷克是由議員訪台，非政府官員，中國大陸較難以強力制裁。但大陸也會擔心若不殺雞儆猴，必會導致群起效尤；反之，若下手太重，也可能引起歐盟反彈，團結抗中，尺度確實難以拿捏。

由於近年來中、捷關係不睦，其中包括北京承諾的一些援助沒有到位，比如2012年所建立的16加1機制以及一帶一路計畫，還有2016年中國國家主席習近平訪捷克時答應的20億美元投資案等，再加上對於華為的齟齬，以及捷克前參議院議長有意訪台而被北京要脅，以致於心臟病發往生，與捷克市長因一中原則與北京市斷絕姊妹市關係反而與台北結盟等等，再加上捷克參議院將於11月選舉，議長所屬的在野聯盟有意藉訪台造勢，都屬於捷克內部的因素。由此可見，此次捷克團是因反中而友台，這是主要的動機。

當然，由於台灣近來在防疫方面表現亮眼，再加上民主與人權等價值相接近，還有北京的長期施壓台灣等因素，引起捷克方面的同情，尤其因為歐洲與捷克人民認為台灣以小搏大的勇氣可嘉，使他們感同身受，這也可以解釋為何韋德齊議長在立法院引用甘迺迪總統1963年在西柏林所宣示的「我是柏林人」（Ich bin ein Berliner）的口號，宣稱「我是台灣人」，以鼓舞台灣人並獲得立法院滿堂彩的原因。

中捷兩國早在1949年就已建交，當時還是捷克斯洛伐克，但1993年和平分裂，現在的捷克共和國曾於1999年與大陸簽訂聯合公報，承認一中原則與台灣是中國的一部分，因而此次大陸外交部長王毅強烈抨擊韋德齊率團訪台，但也導致了一些歐盟國家的反彈，此乃前所未見。

歐盟國家近年來普遍對於大陸觀感不佳，其原因與捷克的情況類似，再加上美國的推波助瀾，使得一些國家確實有意跟進捷克的作法，由議長率團訪台，比如波蘭。

美國與德國關係也已觸礁，因德國有意向俄羅斯購買油氣，因而建了一條俄德之間的北溪2號油管，但美國卻積極反對並加以制裁，激怒德國政府，而美國總統川普還將1萬名駐德的美軍移防到波蘭以示不滿。此外，由於法國的獨立性較強，對美國的強勢作為也甚為不滿，因而德、法兩大國效法捷克的可能性較低，但荷蘭與北歐國家則有可能。

以北京的反制措施來看，由於此次是捷克參議院議長帶隊訪台，若對捷克在大陸的企業開刀，比如思科達汽車，有些不對頭，因為這並非捷克的行政機關所為，再加上該廠已被德國所併購，更加難以下手；尤其捷克總統與總理都十分友中，也使大陸的反制措施更需審慎。

由此可見，當前中國大陸在國際上確實面臨前所未有的外交挑戰，但台灣也不應高興得太早，雖然捷克議長率團訪台可說是我國外交的大突破，但是何時會遭到北京的報復？報復程度多重？都還在未定之天。兩岸外交戰的得失尚未分曉。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）