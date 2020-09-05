蔡英文總統於上周宣布開放美牛、美豬，國內一片譁然，多數人可能不了解，由於美台關係深厚，長期以來我們給美國的貿易待遇一向優於他國，加入世界貿易組織（WTO）之前，為讓美牛更具優勢，還特別把牛肉分級，吃草的牛屬一般品級，每公斤課徵30元關稅，吃榖物的牛是特殊品級僅課22元，美牛是特殊品級因此享有優惠。

我國於2002年元旦加入WTO之後，礙於最惠國待遇，不能再給美國特殊優惠，但只要在合理範圍內我國自然樂意配合，遺憾的是，2003年底美國境內出現狂牛症病例，因此才有禁止美牛進口一事，隨後數年開開禁禁，各方爭論甚大，直到2010年元月修法後才明確有條件解禁，惟我們只開放未滿30月齡的幼牛，依舊禁止內臟、絞肉等高風險部位，美方對此甚為不滿，並發表聲明表示未來很難與台灣擴展雙邊經貿關係。

一波未平一波又起，隨後美牛又困在萊克多巴胺（瘦肉精）的問題，美牛輸台又出現新困境，為免台美再生嫌隙，2012年7月我國再次修法為美牛解套，但僅及於瘦肉精牛，而不及於瘦肉精豬。對於我方這次的善意，美國政府自然是高度肯定，於是停開五年之久的台美TIFA（貿易暨投資架構協定）會議終於在2013年召開，就在我方欣喜有機會更上層樓來談談自由貿易協定（FTA）之際，美方又表示：「沒說過美豬不是問題。」

牛的問題才解決一半，豬的問題又來，美國自2014年以來每年發布的貿易政策報告書，持續關切美牛、美豬輸台問題，因為在牛的部分，我國仍禁止30月齡以上及內臟、絞肉等高風險部位進口，而豬的部分，這些年依舊禁止瘦肉精豬來台，美方對此關切年甚一年，前年的報告更直指我國未基於科學證據，要求我方解除含瘦肉精豬肉及部分牛肉的進口禁令。看到美方強烈的措辭，資深貿易官員皆認為美牛、美豬已難以善了。

我們以上很概略的回顧了二十年來美牛、美豬輸台的歷史，及台美在這個議題上的互動，每當我國對美方的提議打些折扣，美方就以難以擴展雙邊經貿關係相脅，而每當我國順從美方的意思，美方總是會肯定台灣並表示願意加強與台灣各方面的關係，但隨之而來又會拋出另一個問題要我們解決，如果執政當局對於這新議題有所遲疑，美方又老調重彈表示無法和台灣擴展雙邊經貿關係。

這就是國際政治的現實，今天蔡政府把美牛、美豬輸台禁令全數加以解除，順遂了美方的意思，美國當局自然是大加肯定，自然又會說要和台灣擴展雙邊經貿關係，惟從昔日的經驗研判，前面等著我們的恐怕不是我們期待的FTA，而是更多難題，例如著作權法修正、稻米採購制度、農業生技產品的進口限制等等。

說到底，美國政府就是幫他的業者拓展海外市場，當我們阻止他的產品進口，他便以自由貿易的思維譴責你，要你開放市場，而當你的產品太有競爭力影響到美國業者在境內的生存，他便以公平貿易的邏輯懲罰你，叫你知難而退，1986年當日本半導體產業急起直追，美國便迫使日本政府簽署美日半導體協定，要日本提高半導體售價，並且增加對美國半導體的採購，霸道的作風今昔並無二致。

我們想提醒執政當局的是，經濟發展的目的非僅是要所得提高，而是要國人過的更幸福，這也是數年前政府編製幸福指數的原因，以此看來，我們必須了解加入世界貿易組織是為什麼？參與區域經濟整合是為什麼？尋求與美國洽簽自由貿易協定又是為什麼？若失去這個施政的初衷，一切但求虛名而不務實，則簽愈多的FTA，國人未蒙其利反受其害，參與愈多經濟整合台灣愈被邊緣化。

對於這一點，蔡總統當年還未執政時看的很清楚，對於馬政府與對岸洽簽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）時曾表示：「自由貿易協定不是萬靈丹，不是國家經濟繁榮的保證，我們有世界貿易組織多邊協定可資運用，不會有邊緣化的問題。」總統於當年更憂心兩岸這一自由貿易協定會帶來嚴重的財富重分配，並衝擊國人就業機會。

蔡總統當年念茲在茲的是人民，這才是參與經濟整合，洽簽FTA的初衷，而如今我們這麼急於想和美國洽簽FTA（或BTA）是否也考慮到可能引發的財富重分配，以及對就業的衝擊？又或者人民的幸福、健康的問題？然而今天還沒談FTA，我們就得在美牛、美豬做出這麼大的讓步，若以這種思維來談判，來日會談出什麼樣的FTA，實令人憂心。

多數政治人物並不了解FTA，只把它當成封禪的功業，不過蔡總統是專家，不會不明白的，若談的不好，FTA非但於台灣無益，甚至將使台灣陷入「人為刀俎，我為魚肉」的困境，但願總統能不忘執政的初衷，不圖封禪的虛名，而以國人的幸福為念，則今日雖受誤解，來日必為史書所推崇。

(工商時報)