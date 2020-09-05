安倍晉三首相帶領日本從平成走向令和，創下連續在位最久紀錄後，以慢性大腸潰瘍痼疾為理由宣布辭職。安倍去職意味日本政壇「安倍獨大」時代的終結，新任首相的首要任務，是持續帶給日本國民安定感，在明年的國會大選中取得民意授權，延續自民黨政權。

在新冠疫情及前法務大臣河井克行醜聞衝擊下，內閣聲望下挫至3成左右，安倍此時下台，是對自民黨最佳的權力布局。當前日本面臨美國政局混沌未明、美中對立白熱及日本經濟陷入史上最大單季衰退等難局，政局動盪不是日本國民所樂見。

因此，安倍請辭後，日本共同通信社最新民調顯示，內閣支持率暴增近21個百分點，56.9%的高支持率，某種程度代表日本國民對安倍執政的肯定及對未來日本政治的不安。

不必緊抱美國大腿

在辭職的記者會上，安倍細數北韓綁架日人懸案、日俄和平條約、修憲、北方領土、終結通縮、少子高齡化、東京奧運及新冠疫情等未能克盡全功的施政，此應是安倍留下的遺憾。安倍雖創下連續在任7年又8個月，打破其叔公佐藤榮作的紀錄，但不似佐藤首相在歷史留下從美國手上成功取回琉球行政權的事功，安倍面對前述8道難題，無功而返。

然而，看似無顯赫政績的安倍首相為何能贏得民意的再三肯定？其實，安倍任內為人津津樂道的「安倍經濟學」並未解決日本結構性經濟衰退問題，「強大日本」亦未成為事實，但「安倍經濟學」絕非一事無成，內需經濟創造許多就業機會，使年輕選民在國會大選中相挺，亦安然挺過兩度調漲消費稅對執政的衝擊，為少子高齡化下的日本社會福利增闢財源。

相較於內政，安倍在外交的表現更為亮眼，不僅在歐巴馬時期的「再平衡」中扮演稱職的角色，面對將同盟視為交易的美國總統川普亦能發揮「款待外交」手腕，與其建立私人的情誼，深化美日同盟。惟面對漫天要價的川普，安倍並非事事投其所好，緊抱美國大腿，換取川普的青睞，而是藉勢改善對中及對俄關係，在美、中、俄的大國博弈中，維繫動態平衡，拉住日本的安全，並摸索岸信介、佐藤榮作等先人所持之「自立外交」路徑，在區域多邊合作中，適時替補川普退縮後留下的空間，提高日本在印太地區的存在感。

面對難解的釣島爭端，善後因「國有化釣魚台」所導致的日中關係惡化，安倍重開對話，建構「海空聯絡機制」，避免雙方擦槍走火。日、中共同存在於釣魚台為「國有化」鈞島後的新現狀，但誠如首相官邸人士所言，「即便如此，也只能與經濟大國中國相處下去」，製造衝突不是應對中國的方法。

其實，安倍為保守色彩鮮明的政治人物，在上台之初，更有媒體以「右翼」指稱其政治立場，在日中關係深陷谷底之際，沒有人看好安倍能有效打開與北京的關係，但安倍清楚拿捏治國與個人政治信仰間的分際，未因意識形態侷限施政，透過不參拜靖國神社及藉國際多邊對話機制，向中國拋出善意，終究實現「首腦外交」，2017年以來，日中關係從破冰到升溫逐次改善。2019年中國近千萬人次赴日觀光，不僅為日本創造可觀的觀光內需，更助益中國人對日觀感改善，支持日、中友好。

親台友中趨吉避凶

政治上，安倍不吝與自民黨內盟友分享權力，不論在內閣或黨的人事布局皆不乏右派人士的身影，但渠等言論未構成對中外交的制約。身處美、中博弈，安倍不討好右翼支持者，清楚如何以國益為念，領航日本趨吉避凶。

安倍在內政及外交上的平衡之術，雖無法解決棘手的國政難題，卻足以帶給日本國民安定感，此為成就安倍長期執政的關鍵。「安倍政治學」為實現主義右派政治手腕的展現，符合以戰後世代為主體的日本社會對政治的務實期待。

全球化下的國際政治，不似冷戰，以意識形態畫定楚河漢界，將彼此推向零合式的競爭。近日，捷克參議院議長韋德齊在立法院的「友台」言論，國人及大陸無需將其解讀為背書「台獨」或放棄「一中原則」，此如同安倍能在「親台」下「友中」一般，國際社會不必在兩岸間取捨，兩岸自可跳脫統獨，走出對立。

日本與台灣的政治環境雖不盡相同，但具若干符節之處，與安倍首相好交情的蔡總統若能從「安倍政治學」得到啟發，其所餘任期仍有可為。