據傳，前立法院長王金平將率130多人赴廈門參加本月中旬登場的海峽論壇，並可望與大陸全國政協主席汪洋會面對話。

對此，陸委會發言人邱垂正表示，政府的政策立場是禁止在台灣辦理論壇的相關活動，不希望我方人士參與視訊，陸方也不可在台灣舉辦論壇分支活動及延續性活動，地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動。邱垂正並語帶威脅地說，政府已完成「國安五法」與《反滲透法》，我方人士不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，違者嚴處。

海峽論壇行之多年，何以陸委會聽海峽論壇而膽顫心驚？甚且要祭出「國安五法」和《反滲透法》來嚇阻國人參與？難道兩岸關係已經爛到必須走上「不接觸、不談判、不妥協」的老路了嗎？陸委會就這麼害怕「一國兩制」、害怕「一國兩制台灣方案」嗎？陸委會就這麼害怕「民主協商」嗎？

陸委會曾多次發布民調表示，絕大多數台灣民眾都反對「一國兩制」。既然如此，陸委會何須擔憂台灣民眾參加可能會討論「一國兩制台灣方案」的海峽論壇呢？難道參與海峽論壇，台灣民意就會轉而贊成一國兩制？還是參與了海峽論壇，就會成為中共的統戰工具，必須要以國安五法來加以制裁？

至於我方與會人士簽署協議、備忘錄，更無需擔憂。無論協議、備忘錄，凡涉及法規與官方行為者，沒有台灣當局的同意和配合，形同廢紙。兩岸關係緊張，陸方絕非愚痴，和與會的台灣民間人士簽署不具法律效力的協議或備忘錄，豈不是浪費時間？

當前兩岸關係其實就是「一國兩制」！只不過，在北京看來，這「一國」，指的是中華人民共和國；在台北看來，這「一國」，指的是中華民國。正因為兩岸關係與傳統國際法的國與國關係，大不相同，所以，兩岸在處理與彼此人民與政府相關的事務上，便有了通權達變的做法。對岸有國台辦，我們有陸委會，對岸有海協會，我們有海基會，我們在90年初期通過了《兩岸人民關係條例》和《港澳條例》。2008年後，兩岸陸續簽署了23項協議，這23項協議都冠上了「海峽兩岸」的字樣，而不是冠上兩國國名。

換言之，一國兩制就是兩岸現狀，也是兩岸關係從1992年開展迄今的基礎。也因此，面對「一國兩制」，或是「一國兩制台灣方案」，台灣應該有操之在我的信心，將「一國兩制」裡的「一國」，打造成近乎我們心目中，自由、民主、繁榮的中華民國的那「一國」；而不是聽聞「一國兩制」便信心全失，抓狂喪膽，甚至祭出「不接觸、不談判、不妥協」的緊箍咒。

試想，海峽論壇若是發出邀請函，邀請我方派遣具有代表性的人士出席海峽論壇，以便雙方探討海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）終止後，如何確保兩岸經濟交流互惠的問題；請問，陸委會要不要參與？兩岸要不要重啟談判，簽署新的協議或備忘錄？

和平，是談判來的。談判，有賴雙方接觸，也需雙方妥協。堅持不接觸、不談判、不妥協，和平是不會天上掉下來的。

（作者為資深媒體人）