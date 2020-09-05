中國國民黨江啟臣主席將在全代會中發表的「江八點」，為其兩岸關係新論述，將「九二共識」定義為「以中華民國憲法為根基的九二共識」。這是國民黨對「九二共識」的第五次定義表述。

第一次是1992年兩岸的「相互理解」，即兩岸均主張「堅持一個中國、謀求國家統一」（強共識）、但台北主張「一中各表」（弱共識）。

第二次是2000年，政黨輪替前的4月，國民黨籍學者蘇起基於善意，提出「九二共識」此一名詞來代表1992年的「相互理解」內涵，以迴避「一中」或「統一」等文字，方便當時即將執政的民進黨接受，但是後來的陳水扁政府並沒有領情。

第三次是2008年馬英九執政後重採「九二共識」此一名詞，但認為「九二共識」的內涵就是「一中各表」，並且少提或不提「一中原則」與「謀求統一」。此次的改變，是把「九二共識」的內涵縮小了，丟掉了原來的「強共識」，只保留「弱共識」。

第四次是2015年洪秀柱擔任黨主席時，希望能夠深化原本的「九二共識」內涵，期盼與北京尋求合情合理的兩岸政治定位，以結束兩岸敵對狀態，簽署和平協議。「換柱」以後，接任的朱立倫主席及吳敦義主席再次縮小了馬英九的論述，認為「九二共識即一中各表」，即沒有一中各表就沒有九二共識。

第五次是此次2020年，國民黨江啟臣主席將「九二共識」定義為「以中華民國憲法為根基的九二共識」，其意為「不接受中華民國憲法就沒有九二共識」，此次的改變，是把「九二共識」的內涵質變了，其實已非「九二共識」了。

北京雖然迄今為止沒公開接受過「一中各表」，但在兩岸從事事務性交流時，「一中各表」勉強還可以算是個「弱共識」，台北與北京都有各自表述的空間，但當「九二共識」被定義為「以中華民國憲法為根基的九二共識」時，各自表述的空間已經沒有了。「一中各表」仍然還有一中的概念在，但江主席的論述已完全迴避一中了。

簡單來說，如果北京也依樣畫葫蘆，主張「九二共識是以中華人民共和國憲法為根基的九二共識」，請問國民黨能接受嗎？如果國民黨的答案為否，那不就等於國民黨江主席提出的「江八點」，只是說給台灣人民聽的，而非以兩岸關係為考量，那麼這還算是兩岸論述嗎？最多只能算是「選舉策略考量」的論述，但這樣做真的就有利於選舉？

國民黨是一個百年大黨，不是個媚俗打混的政黨。國民黨內沒有一個人會認同在兩岸互動過程中出賣中華民國憲法、中國國民黨的核心立場、台灣人民的價值信仰與生活方式。國民黨的優勢及黨主席的本事，應在於能夠提出如何為兩岸創造和平的合情合理論述與方法，而非只是宣示立場。

維護憲法是所有政策論述的基礎，而非消極性的防禦或蒙混工具。拿著中華民國憲法喃喃自語，不能正視兩岸政治難題，無法提出兩岸解決方案，這是國民黨長期的大問題。國民黨的「九二共識」內涵從縮小到異化，江啟臣的「江八點」算是意味國民黨正式放棄了兩岸核心論述，民進黨在笑了，期盼兩岸和平的國民黨員也只能無奈的對空長嘆了！

（作者為孫文學校總校長）

（作者為孫文學校總校長）