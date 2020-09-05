日前蔡總統突襲式宣布將於明年1月起全面開放美牛美豬畜產品進口，權責單位的行政、立法兩院，都靜默無聲，變成只是蓋同意橡皮圖章的部會。國人都知道，至今吃美牛仍有狂牛病風險，吃美豬則有瘦肉精危害之虞，但掌理全國食安的衛福部陳時中部長非但不因把關無力，反而全力附合此政策，說什麼「開放美牛美豬，可換得國際地位」、「適當的吃，無食安問題」、「別為瘦肉精食品小事，扯台灣後腿。」等等政治話語，不見專業回應，令人搖頭扼腕。

陳部長擔任新冠防疫指揮官，各國旅人都可入境，唯獨限制台商眷屬和陸生來台；入境旅客不論台人、外人，都要居家檢疫14天，唯獨不限美、日、捷官員，此政治性防疫實已呈現其政客行事風格。這次不顧美牛美豬會造成台灣食安問題，卻打蓍政治反專業，好官我自為之，再度顯露出其政客本質。

衛福部聲稱將制定美豬、美牛瘦肉精允許殘留量標準，同時將禁止團膳、學校營養午餐使用美豬美牛，且將宣導餐廳使用本土產牛豬，再規定加工廠使用及大賣場販售之豬、牛畜產品要嚴格標示產地。陳時中也於5日宣布進口豬肝、豬腎等瘦肉精萊克多巴胺的安全含量標準，形同全面開放。中央政府官員尤其是陳部長，不是掛保證說進口之美豬、美牛對國人健康無虞嗎？何以要有如此的限制規定？進口肉商是否也可抗議衛福部圖利本土豬農呢？

農委會於8月28日公告修正「動物用藥殘留標準」，訂出屠宰豬牛瘦肉精的容許量標準。此和目前地方政府實施之食品管理自治條例「零檢出」抵觸，日後當有紛爭，應速協商。當農委會也允許進口美豬美牛有瘦肉精的殘留時，國內養殖業是否可比照在飼料中添加該廉價的藥物，讓豬賣相好，成本折半，和美豬有競爭力呢？陳時中既然到處宣導美豬、美牛對國人健康無虞，那麼是否也該一起呼籲農委會開放瘦肉精進口，供豬農使用呢？

陳部長之「防疫誠可貴，食安價更高，若為政黨計，兩者皆可拋。」是典型的政客作為。政客不是貶抑名詞，凡非孜孜矻矻謀私利宦途，只要為國家利益，就是好政客。請問陳時中，防疫、食安雙重標準，是個好部長、還是好政客呢？

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）