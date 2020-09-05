口罩國家隊加利公司進口337萬片大陸製非醫用口罩，不只被蘇揆飆罵，總統也強調不可原諒。就在國人又準備到藥房排隊換口罩之時，疫情中心透露，已經鎖定另一家公司也進口大陸口罩，數量比加利多一倍，看來民眾又要大排長龍換「罩」了。今年一整年，民眾全都為口罩忙翻了。

按理說，口罩國家隊是由國家掛保證，不應該出現這樣的狀況，但利之所趨，廠商基於僥倖心理，只會想到利上加利，根本不會在乎民眾的健康，也因此，加利進口的材質可能只是工業而非醫療級的口罩，這樣的口罩由政府實名制賣給民眾，政府不用負責嗎？

但是加利「煏空」以後，只看到陳時中、王美花、蘇貞昌、蔡英文都在大小聲，當初口罩輸出時，這些高官們無不洋洋得意，口口聲聲為國家隊喝采，現在出事了，卻眾口同聲把出事廠商罵到臭頭，法務部長蔡清祥還說要嚴辦速辦。走私案算什麼大案？記得總統府私菸案嗎？誰被嚴辦了？涉案者不都升官去了？但加利就難說了，民與官鬥？省省吧！

所謂的國家隊，政府官員罵罵人就了事了嗎？難道都完全不用檢討究責嗎？陳時中負責組成的口罩國家隊出事，陳時中沒事？有功，都是官員們英明，有過，通通是廠商混蛋。

政府有沒有為老百姓想過，先別說非醫療口罩可能帶來的風險，光這一整年來買口罩的辛苦，從排隊一周買2個，到兩周9個，就耗掉多少精神，接著買三倍券，現在又要排隊換口罩。過去換個證照，不管是身分證還是護照，都沒排過隊，現在只為了換個口罩。政府除了叫人民排隊，沒其他本事嗎？