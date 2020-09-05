台經院公布的「營建業營業氣候測驗點」是以供給面的企業角度為出發點，可提供營建業市況及未來營運可能狀況的即時訊息，因此「營建業營業氣候測驗點」走勢除可瞭解廠商信心水準的變化狀況，也可反映國內房市景氣的動向，而近期「營建業營業氣候測驗點」的走勢正好反映此次新冠病毒肺炎疫情下，國內房市展現韌性，此局面顯然不同於SARS疫情時期急跌的局面。

根據台灣經濟研究院所發布的營建業營業氣候測驗點，2020年5～7月已呈現連續3個月上揚的態勢，另一方面，若將「營建業營業氣候測驗點」中廠商當月及未來半年的看法，透過模型上的處理轉換為景氣循環時鐘圖，並畫分為─「信心下滑」、「看法悲觀」、「信心回升」、「看法樂觀」等4個象限，則2020年6～7月已連續兩個月來到罕見「看法樂觀」的象限，除了因進入公共工程年底前的趕工階段，政府對於各機關預算消化的情況有詳加追蹤，近期亦指示有不克消化之處須提早排定因應措施，並針對預算達成率未達目標的各機關來加快計畫修正與重新發包施工，故對於執行進度的落實仍為重視，使得2020年下半年營造業者對於景氣看法為溫和成長外，則主要來自於不動產業景氣的推升。

事實上，受惠於疫情過後遞延性的回流買盤，建構在部分剛性、長期置產型的需求，特別是現階段處於超低房貸利率、豐沛的資金水位，更何況不動產是現階段安全穩健的資產配置選擇，因而市場資金往避險保值的房市移動，使得2020年6～7月國內六都建物買賣移轉件數月增率已呈現雙位數的增長，分別為14.9%、19.3%，反映房市已脫離4～5月因疫情影響的短暫低迷態勢；更何況時序來到2020年下半年，雖然全球新冠病毒肺炎疫情依舊持續壟罩，但因各國紛紛印鈔救市，進而誘發新一波資金行情，顯然2020年下半年住宅市場有機會出現價緩升、量擴張的格局，其中首購、換屋族群需求穩定，主要是看重地段、產品稀有性等優勢而擇優進場。

但2020年下半年國內房市景氣也不能以全面復甦來看待，成長力道仍有些不確定性，畢竟疫情未完全消滅前仍慎防有所變化、全球地緣政治氛圍緊張未歇、國內議價空間縮減、勞動市場未明顯好轉仍使民眾購屋能力有所疑慮、全台新建待售餘屋量仍達7萬戶以上之影響所致。

至於商用不動產方面中的土地市場表現依舊可期，主要是預計本土不動產開發商將持續積極獵地，主要仍鎖定六都精華地段地塊，加上前十大壽險業者可投入房產的資金高達6.19兆元，將以土地市場為首選，況且科技業自用型買盤陸續進場，以台積電為例，2020年以來陸續加碼在南科周邊土地的購買，包括彩晶南科廠、家登、力特、益通等，顯然2020年全年土地交易頗有挑戰2019年超過3000億元關卡之姿。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事）