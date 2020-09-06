在政治的場域裡面，最困難的事情，莫過於建立敵對雙方的彼此信任。

美國社會近日因為在威斯康辛州，有手無寸鐵的黑人，在自家妻子兒女的面前，當街被白人警察連開7槍而全身癱瘓，由手機拍攝的影像片段迅速在網路世界上散播，引起輿情譁然。而日前復賽、目前進入季後賽的聯籃NBA，眾多非洲裔的球星集體罷賽，又被川普批評說，NBA每次比賽前、演奏國歌時，球員單膝下跪，是侮辱國家的行為，造成民眾的情緒再次被挑起。不料，美國西部奧瑞岡州的波特蘭市，延燒三個月「黑人的命也是命」（BLM）的街頭抗爭，在反對川普的民眾和支持川普的車隊激烈的衝突當中，有民眾被槍殺身亡。

此其間，與其相互指責對方是「激進左派」（radical left）、或「極右派」（far-right）分子，都只會激化政治對立，在族群衝突的風尖浪頭上，「再補一槍」。由於聯邦政府和州政府之間，波特蘭市長和之前的芝加哥市長，都曾經因為最近三個月來的黑人平權運動而召開記者會，批評總統川普的發言，製造仇恨、鼓動暴力，讓社會的裂痕難以彌縫，更無助於平息民怨。

4、5月的疫情爆發期間，紐約州州長和川普總統，天天隔空放話，互相對罵的戲碼，歷歷在目。更積極、有效化解民怨的政策作為，必須仰賴具有政治高度的總統，在面臨危機的時刻，發揮領導統御的能力。就此而言，有前例可循，可以做為檢視。

在「政治裡面的人性」（Human Nature in Politics）專文裡面，1978年諾貝爾經濟學獎得主Herbert A. Simon曾經比較，著重「程序」、「認知心理學」的「有限理性」（bounded rationality），以及著重「應用」、源自於經濟學的「實質理性」（substantive rationality）；他的結論是︰理性的原則，很難就政治的情勢及其衝擊，做出有效的回應與預測。而早在1981年的著作裡面，2005年諾貝爾經濟學獎得主Schelling，也已經在檢視「公平」和「效率」的政策價值；他指出，經濟的效率，不應該是判斷公共決策的唯一標準。

簡言之，完全理性的決策，在此時此刻，並不可得；面對多元的政策價值，重要的是透過民主的程序，尋求雙方歧見的最大公約數。對於公平的社會改革，以及種族的平權運動，尋求連任的川普總統，在大選之前應當做到的是瞭解：「對於政策的態度，會影響總統的高度」。

在大選前兩個月的時機，要求立馬解決黑人平權的社會運動，實乃緣木求魚。政策價值的「衡平」考量，特別是公平的政策價值之落實，涉及到的層面，至深且廣，為了弭平族群的分裂，川普總統必須清楚表達立場的是，漸次轉變「歧視少數民族犯罪的白人警察文化」。

隨著過去三個月以來的街頭抗爭，演變成為暴力犯罪的現場，全美都會城市的黑人社區居民、地方企業和族群的意見領袖、以及社區組織團體，要如何基於共同的政策願景，以建立起公私部門和不同族群的協力關係。

因應目前的對立形勢，兩位總統參選人有必要在政見辯論會上，提出對於警政改革和警政預算的主張和論述。就事論事，白人警察執法過當，槍殺黑人的問題，積弊已久，摻雜著歷史文化的種族因素，一時之間，無法弊絕風清。但是，政治人物從聯邦政府、州政府到各地方政府，都不會樂見、也不可能允許這樣的事情每年都發生；然而，實際的狀況卻是年復一年，屢見不鮮，也因此，警政改革和警務人員在職訓練，應該只是一個起步。

回顧波特蘭市的黑人平權運動，連續百日，雖然追求的目標正確，但卻因為示威群眾在晚上，每每都是以攻擊聯邦政府和公立機構的夜戰而結束。雖然川普總統因為派出沒有配帶識別證件的聯邦部隊進駐波特蘭市，而備受各界批評，所以已經在7月底撤離。如今因為支持共和黨的團體「愛國的祈禱」（Patriotic Prayer），和反對群眾的重大衝突而釀禍，不同黨籍的波特蘭市長和川普總統，各自召開記者會，隔空對罵。

日前在洛杉磯，發生警察開20槍，擊斃非洲裔的民眾，是令人無法想像的事件。而對於同一個發生在世人眼前的事實，提出完全不同的論述看法；表面上，應該只是選舉期間的政治表態。但更深層的原因，當是川普總統在最後兩個月的競選策略之一，那就是突顯「目標正確，手段激烈」的黑人平權運動，並向全美各大城市的中產階級宣稱，能做到維持「法律和秩序」（law and order）的人，就是自己！這雖然是「審時度勢」的領導統御，但令人遺憾的是，這並不是為了長久的公共利益，也未能解決美國社會的族群撕裂，以及日益升高的政黨敵對形勢。

(工商時報)